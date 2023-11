Hasta en un 50% Caen las Ventas de Artículos Para Día de Muertos

*Ya no Alcanza el Dinero Para Celebrar las Tradiciones.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre de 2023.- Debido al alza en los precios de los productos, la comercialización de artículos para celebrar algunas tradiciones, como por ejemplo Día de Muertos se ha venido hacia abajo hasta en un 50%, lo cual afecta directamente a los dueños de negocios establecidos en el primer cuadro de esta Ciudad.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, María Dina Cruz Toledo, aceptó que anteriormente vendía muy bien, pero la situación ha cambiado mucho también debido a la difícil situación económica que viven las familias de la región.

Antes, en estas fechas ya se había vendido gran cantidad de artículos para la elaboración de altares, disfraces, y todo lo concerniente a la celebración, señaló. Sin embargo, este año no se ha visto movimiento que demuestre las buenas ventas, y no es porque ya hayan quedado atrás las tradiciones, sino porque económicamente ya no se puede.

Respecto a los materiales, dijo que procura tener de todo en su negocio, como son los casos de elementos para catrinas, diablitas, calaveritas de todo tipo, piratas, sin faltar los disfraces. Todos ellos, de los más económicos para que tengan mayores posibilidades de venta.

Respecto a las tradiciones, dijo que como el caso de Día de Muertos en Tapachula o en la región ha ido creciendo, ya que ahora familias enteras andan en los negocios viendo qué van a comprar para arreglar altares en sus casas, o para arreglar en los centros de trabajo o en las escuelas.

Es decir, insistió en que las tradiciones continúan de pie, pero este año la situación lacerante es la que no deja que las familias puedan darse gusto, como lo hacían anteriormente.

Mientras tanto, dijo que el problema es que si este año no sale toda la mercancía que tienen preparada, tendrán que guardarla para que pueda comercializarse en ocasión posterior. EL ORBE/Nelson Bautista