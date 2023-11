«Cobro de Piso» se Extiende a Locatarios y Agricultores

*Autoridades Piden a la Población Extremar Precauciones

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2023.- Las llamadas telefónicas por parte de la delincuencia organizada para extorsionar a gente del transporte, empresarios, comerciantes, locatarios y ahora hasta agricultores, han ido en aumento, por lo que es conveniente no aportar ningún dato cuando se recibe ese tipo de amenazas.

Así lo consideró Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Tapachula (Cocoparci), quien afirmó que es importante no hacer plática con los extorsionadores, sino al contrario, se debe colgar y de inmediato pasar el número de dónde provino la llamada a la Fiscalía Regional para que se investigue su procedencia.

Explicó que el transporte público en la Costa ya fue blanco de las llamadas de extorsión, o “cobro de piso” como también se la llama, incluso hubo hechos de sangre, pero por fortuna se tranquilizó esa situación, luego de que las autoridades lograron detener a los supuestos responsables.

Hace un año, indicó, se volvió a tener casos de extorsión a transportistas en el municipio de Cacahoatán, pero también gracias a la intervención de las autoridades se impuso la calma, hasta que ahora ese método de daño a la población no solo es contra empresarios y comerciantes sino también contra locatarios y agricultores.

Por eso, insistió en que al recibir una llamada de un número de teléfono desconocido lo mejor es no dar ningún dato familiar y mucho menos con relación a sus bienes, ya que ahí aprovechan los delincuentes para iniciar su fase de extorsión.

Dio a saber que los delincuentes tienen contactos en todas partes. Por eso, aunque la llamada corresponda a una Lada local, lo cierto es que la están haciendo desde otras partes del país para no ser identificados.

Comentó que los últimos hechos violentos fueron en la región Altos, en el centro del Estado y otra parte en el norte, donde al parecer la lucha entre grupos armados fue el principal motivo.

De todas formas, consideró no confiarse y en el caso de alguna llamada de parte de una persona desconocida, colgar el teléfono y no proporcionar algún dato que pueda servir a los delincuentes para que sigan con su labor de hostigamiento. EL ORBE / Nelson Bautista