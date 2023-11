Sector Empresarial Carece de Incentivos Fiscales en la Región: CANACINTRA

*Necesario Ajustar el Pago de Impuestos.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2023.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tapachula, está involucrada en sus actividades como iniciativa privada, haciendo lo que le corresponde, pero ya no cuentan con los apoyos necesarios por parte de las autoridades.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo estableció Nicolás Castañeda Javier, presidente de ese organismo, al asegurar que lo único que algunos empresarios han recibido de parte del Gobierno en estos cinco años es apoyo en capacitación, pero ya no hay estímulos a la producción.

La semana pasada, explicó, los pequeños empresarios registraron las marcas de sus productos para obtener un código de barras necesarias en las ventas legales realizadas en los locales comerciales, incluso en supermercados o tiendas de conveniencia.

Agregó que en la convocatoria de este año entraron alrededor de mil 500 empresas de la región para hacer los trámites, pues se debe realizar un pago, y todo eso es un plus para el sector empresarial.

Aunque dejó en claro que hace falta incentivos a la producción y a la comercialización, «porque somos una zona muy atractiva, que se tiene todo para producir, pero con mucha falta de apoyos».

Respecto digitalizar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), comentó que es un grave problema para los visitantes guatemaltecos el cruzar de manera legal hacia Chiapas, y que por ello se están perdiendo esos clientes debido a la burocracia que impera en la expedición de esos trámites.

Asimismo, es necesario que se ajusten los pagos de impuestos, pues al empresario le cobran por cada movimiento. EL ORBE / Nelson Bautista