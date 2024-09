Protestan Reporteros en Tapachula por Aumento de Agresiones al Gremio

Exigieron a las autoridades que se garantice su seguridad y se respete el derecho a la libertad de expresión.

Tapachula, Chiapas; a 29 de noviembre del 2023.- Periodistas locales en la Frontera Sur de Chiapas, protestaron este día en Tapachula por las agresiones qué ha sufrido el gremio este año en otras regiones del país.

Los comunicadores realizaron un plantón en la explanada del Parque Central Miguel Hidalgo, a un costado de la alcaldía, donde desplegaron pancartas exigiendo que se garantice su seguridad y se respete el derecho de la libertad de expresión.

Ahí Juan de Dios García Davish, periodista y director de Quadratín Chiapas, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que es muy triste y lamentable esa violencia qué se sigue dando en contra del gremio en terrible nacional.

«Es el momento más triste que estamos viviendo los periodistas y tenemos que condenarlo, gritar y recordar las sabias palabras de Don Belisario Domínguez, cuando estuvo exigieob el derecho a la libertad de expresión». Agregó.

Luego pidió la intervención a la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y a las comisiones de Derechos Humanos de otros países, «porque no podemos permitir más ataques, agresiones, y amenazas de muerte contra los periodistas».

Recordó que apenas este martes -en el estado de Guerrero- fueron agredidos cuatro reporteros con armas de fuego, y uno más en Michoacán, «y se ve claro que hay una voluntad de no escucharnos, hacernos justicia y de permitir que nos sigan atropellando».

También se refirió a los hechos violentos qué se viven en el municipio de Motózintla y sus alrededores, en la parte serrana de la entidad, así como en las zonas de Frontera Comalapa, La Trinitaria, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

Supuestamente, según su versión, reporteros han sufrido agresiones por parte del crimen organizado en esas regiones.

Está muy fuerte la presencia de las organizaciones criminales, quienes mantienen a los pueblos sumidos y postrados, a base del derramamiento de sangre y de todas esas acciones de violencia y no es justo».

Puso su ejemplo y el de otra periodista de la localidad, porque tuvieron que exiliarse en los Estados Unidos porque, según su versión, el crimen organizado los amenazó de muerte, y teme por sus vidas y la de sus familiares.

Ante ese escenario, pidió al gobierno de Norteamérica que audite las finanzas, y los presupuestos que están dando para el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

«Nos da la impresión, por lo que estamos viviendo, que se está manipulando y no se está cumpliendo con el espíritu para el cual fue creado esta organización», apuntó.

Por lo mismo, recalcó qué es urgente y necesario que se tenga que hacer una auditoría, “para saber qué está pasando con estos recursos que van destinados a la protección de los periodistas, y de activistas defensores de derechos humanos”. EL ORBE / JC