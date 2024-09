Severa Crisis Económica Afecta a Vendedores de Flor de Nochebuena

No han alcanzado las ventas esperadas para este año.

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre del 2023.- A pesar de la difícil situación económica que hoy en día afecta a la población, hay empresas que siguen trabajando con el propósito de entregar su producción de manera directa, no en reventa, como es el caso de la tradicional «Flor de Nochebuena”.

Néstor Rosas Páez, floricultor en la Ciudad, señaló al ser abordado por rotativo EL ORBE, que debido a que la gente compra donde está más barato, es que las ventas han bajado como el 50 por ciento, afectando a su empresa.

Lamentó que por la difícil situación económica, la gente busca artículos al acceso de sus posibilidades, pero no se fija en la calidad del producto. Como consecuencia, dijo, la Nochebuena que compran hoy en tiendas departamentales o que llega del interior del país, para mañana ya no sirve.



Nadie se opone a que otros vendan lo mismo, pero desearía que todos ofrecieran calidad, dijo.Asimismo, no está de acuerdo con la reventa y que piensen que en unos cuantos días va a hacerse de mucho dinero, vendiendo un producto malo.Es ahí donde se refleja el propósito de su empresa, añadió, de entregar al consumidor cosas de calidad que, incluso, puede mantenerse de aquí hasta el mes de marzo.Comentó que en su caso particular, trabaja solo dos tamaños: de cinco pulgadas, que es la maceta más común y de más demanda, la cual cuesta 60 Pesos, y la de ocho pulgadas, la cual tiene un precio de 250 Pesos, de acuerdo a sus tarifas.Tiene producción suficiente para abastecer a Tapachula, señaló. En el caso de las plantas de cinco pulgadas, cuentan con 25 mil piezas, y de las de ocho, viveros con 10 mil. EL ORBE / Nelson Bautista