Atendió Cruz Roja Tapachula 847 Accidentes Durante Todo el 2023

*Por Conducir en Estado de Ebriedad o Atendiendo el Celular.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2024.- Desde el primer día de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, la delegación Tapachula de la Cruz Roja Mexicana atendió en total 847 casos de emergencias, entre accidentes de tránsito, personas lesionadas con arma blanca o de fuego, caídas, entre otros, según dio a conocer, Eduardo Alfaro Gómez, coordinador local de Socorros de esa benemérita institución.

En entrevista concedida al rotativo EL ORBE, mencionó que las emergencias atendidas fueron de diferentes tipos, pero entre ellas resaltan las que corresponden a accidentes de tránsito o involucramiento de vehículos, originados por causas conocidas como falta de atención, manejo con aliento alcohólico, y la imprudencia.

Respecto a los casos de atropellamientos, manifestó que casi siempre se les culpa a los conductores. Sin embargo, consideró que en muchas ocasiones también el peatón resulta responsable por cruzar la calle o la carretera imprudentemente o en partes donde está prohibido por el riesgo que implica.

Puso como ejemplo en el área urbana, donde -dijo- hay señalamientos para que el peatón pueda cruzar una calle, pero en muchas ocasiones hace caso omiso a esa instrucción y atraviesa por otro lado, provocando que el conductor ya no tenga tiempo para el frenado y es ahí cuando se produce el accidente.

Asimismo, que, tanto en el área urbana como en las carreteras, los transeúntes no utilizan los puentes ni los pasos peatonales. Y todo ello por evitar unos metros más hacia donde está permitido el paso.

Sobre este asunto y en una opinión muy personal, comentó que, así como hay sanciones para los conductores por infringir el reglamento de tránsito, también debería de haber sanciones para los peatones que cruzan las calles o carreteras por otro lado y no utilizan los puentes y los pasos peatonales.

También recomendó que los conductores de vehículos, mientras manejan no deben atender el teléfono celular. En el caso de los motociclistas, no deben meterse entre los autos como tampoco rebasar por la derecha, como lo vienen haciendo y que ha sido causa de accidentes. EL ORBE / Nelson Bautista