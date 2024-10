Bomberos de Tapachula Llaman a la Población a Evitar Incendios de Pastizales

*Ante la Presente Temporada de Estiaje.

Tapachula, Chiapas; 03 de enero del 2024.-Para los bomberos de Tapachula, el incendio de pastizales es una de las principales causas por las que acuden en auxilio de la población, sobre todo en esta temporada de sequía.

En entrevista para este rotativo, Mario Méndez Barrios, oficial de Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, explicó que en esta zona fronteriza y de la costa de Chiapas siempre acuden a todo tipo de llamado que les hacen llegar a través del sistema de emergencias 911.

Y en un balance, de todos los servicios que atendieron en el año 2023, dio a conocer que predominó “la quema de pastizales”, ya que también atienden otro tipo de emergencias como fuga de gas, enjambre de abejas, así como accidentes a donde también acuden otros cuerpos de emergencia como Cruz Roja, sobre todo accidentes automovilísticos.

Sin embargo, insistió que ese tipo de incendios fue lo más recurrente en el año 2023 que acaba de concluir, incluso en la actualidad.

“Esos incendios son provocados por alguien, porque no tenemos esa precaución. A veces vamos fumando un cigarrito y se nos hace fácil tirar la colilla al monte, donde al ratito nos llaman que ya se está prendiendo, pero el pastizal no se prende solo”, señaló.

En ese sentido, aprovechó el espacio para hacer un llamado a la población a que extreme precauciones, que evite tirar desechos de riesgo o encendidos como la colilla de cigarros en patios baldíos o zona de pastizales.

Exhortó, además, a quienes tienen la necesidad de quemar pastizales para preparar tierras de cultivo a no hacerlo, ya que se daña el medio ambiente, y se pierden los nutrientes del suelo, y que es mejor experimentar otras técnicas.

En un caso extremo, que mejor se haga una forma controlada, tomando en cuenta todas las medidas de precaución y en los horarios adecuados.

Cuestionado sobre si en el Cuerpo de Bomberos de Tapachula cuentan con todo el material y equipo necesario para realizar su trabajo, dijo que se encuentran en un 80 por ciento y que tienen los elementos básicos, como chaquetones, pantaloneras, botas, cascos y guantes, que es lo que usan a la hora de atender un incendio.

En su opinión, los bomberos tuvieron un saldo blanco en las pasadas fiestas de fin de año. Ya que solo atendieron incidentes menores. EL ORBE / JC