Se Reagrupa Caravana de Migrantes en la Costa de Chiapas

*Fracasa en INM y Cuerpos Policiacos en Intento de Desalojo.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero del 2024.- Unos cuatro mil migrantes de veinticuatro nacionalidades se reagruparon este viernes en el centro del municipio de Mapastepec, a unos cien kilómetros de Tapachula en la ruta de la Costa, luego de que en la víspera fueron perseguidos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de diversas corporaciones policiacas en un intento fallido por desalojarlos.

El Centro de Dignificación Humana (CDH), informó por la tarde que hasta esa hora ya habían retornado los cuatro mil al campamento migrante instalado en el parque central, pero hay muchos otros que huyeron despavoridos en la persecución del jueves y no se sabe dónde están.

Según el organismo, salieron desde Tapachula en caravana el pasado 24 de diciembre y llegaron hasta esa localidad el jueves de la semana pasada, pero decidieron frenar su marcha por el ofrecimiento que les hizo una comisión de agentes de esa dependencia, en torno a que, si se subían de manera voluntaria a los autobuses de pasajeros que les iban a proporcionar, al llegar a instalaciones migratorias les resolverían sus demandas.



Y es que ya no podían avanzar caminando porque en el contingente viajaban alrededor de mil trescientas personas en estado vulnerable, como es el caso de mujeres embarazadas, niños, de la tercera edad, y con algún tipo de discapacidad; además de que otros cientos presentaban lesiones severas en los pies por las intensas jornadas.Muchos de los indocumentados que aceptaron la propuesta del INM fueron trasladados en los autobuses hacia diversas regiones del Estado y hasta del vecino Tabasco, según el organismo.Aunque temerosos adelantaron que permanecerán en ese parque habilitado como campamento hasta que les entreguen las Visas Humanitarias con vigencia de un año, que supuestamente les prometieron.El salir caminando hacia el centro o norte del país ya no es una garantía de seguridad para todos ellos, recalcaron, luego del violento operativo de desalojo, en el que participó también la GN y hasta policías municipales.Por la noche también hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos para investigar lo ocurrido y sancionar a quienes resulten responsables, conforme a la ley.Asimismo, pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ordene una profunda investigación de esos hechos porque los migrantes y el CDH denuncian que, en la trifulca, hubieron uniformados que les quitaron sus celulares, documentos, carteras, y artículos personales y ya no se los quisieron regresar.Se desconoce si las autoridades tienen contemplado realizar otro operativo de desalojo en ese mismo lugar, y en los otros, donde también aguardan los migrantes en espera de que les entreguen los documentos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello