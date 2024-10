Ayuntamiento de Tapachula Prohíbe que la Población Esté en los Parques

*Empleados Municipales Desalojan a Quienes Estén más de 15 Minutos en las Bancas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero del 2024.- Unas horas antes de que la alcaldesa Rosa Urbina Castañeda, se separe del cargo para buscar la reelección, empleados municipales desalojaron a personas que estaban sentados en el parque central, «porque ya estaba prohibido permanecer ahí más de 15 minutos”.

Lo malo, para ella, fue que las víctimas grabaron en video la increíble ocurrencia y lo difundieron, así como también la colocación de barreras metálicas, causando de inmediato el reproche popular, porque se trata de un espacio «público», y el fin no justifica los medios.

«Si un ciudadano no ha cometido ningún delito o no ha sido sorprendido en flagrancia, no tiene por qué ser molestado por las autoridades cuando se encuentre en un espacio público, como un parque, o en la calle, porque la propia Constitución lo protege».

Así lo dio a conocer el abogado Pedro Pablo Scott Ramos, dirigente del Frente Cívico Popular, quien al ser abordado por rotativo EL ORBE explicó que eso de condicionar la estancia de los ciudadanos en el parque es totalmente violatorio de la Constitución, y más si los ejecutores no llevan alguna identificación.



Sobre el tema de que las autoridades municipales no permitirán que las personas estén más de 15 minutos en el parque o en los espacios públicos, comentó que es una medida autoritaria, pues los ciudadanos son totalmente libres de ocuparlos, siempre y cuando no estén cometiendo algún delito.De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, explicó, hay protección para todos los habitantes de este país a través de las garantías individuales, por lo que hizo un llamado al Congreso para que los legisladores hagan valer la ley, ya que todos los reglamentos, ya sea municipal o estatal, no puede estar por encima de la Constitución.Detalló que si esta medida es para evitar que los migrantes pernocten en el parque central o espacios públicos, tiene sus formas, ya que el extranjero, desde el momento en que pisa suelo mexicano, tiene que atenerse a las normas mexicanas, y es aquí donde se confunde la acción.Mientras tanto, consideró que los ciudadanos mexicanos tienen todo el derecho de caminar por las calles o de estar sentados en el parque, por lo que la medida adoptada por las autoridades no es más que una cuestión dictatorial, emanada de un juicio fuera de la legalidad.Hasta el momento, las Comisiones de Derechos Humanos han evitado, sumisas, referirse a ese bochornoso tema, que coloca otra vez a Tapachula en la vergüenza nacional. EL ORBE / Nelson Bautista