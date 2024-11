Incapaz el Ayuntamiento de Tapachula de Atender las Necesidades de la Población

* Representantes de Colonias Protestan por Falta de Servicios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero del 2024.- Decenas de representantes de diversas colonias de este municipio se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal (SEPLADEM), donde exigieron soluciones a sus demandas de obras, ampliación de caminos, drenaje, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles.

María Isabel Gálvez Velázquez, coordinadora de la colonia Loma Bonita, y Ángel López Gómez, representante de colonias, fueron quienes dirigieron la manifestación denominada “Movimiento por Tapachula”, ante la falta de atención y engaño por parte de las autoridades municipales, que ahora encabeza de manera temporal Pánfila Soto, por la ausencia de la alcaldesa con licencia, Rosa Urbina Castañeda, quien se encuentra en campaña.

Entrevistados por rotativo EL ORBE, ambos declarantes coincidieron al señalar que tiene mucho tiempo, en el caso de la colonia Loma Bonita, que la autoridad no les ejecuta ninguna obra, dando como resultado un gran atraso donde se percibe falta de drenaje, agua potable, alumbrado público e incluso, patrullaje.

Lo peor de todo es que sufren engaños por parte de las autoridades, pues desde la oficina esta dependencia les dijo que iban a hacer un recorrido por diversas colonias para saber cuáles son las necesidades más inmediatas, pero los estuvieron esperando y nunca llegaron, razón por la cual decidieron manifestarse.



Hay incertidumbre entre los habitantes de varias comunidades, como es el caso de Loma Bonita, ya que en ese lugar no cuentan a la fecha con la escrituración de los lotes, provocando temor de que en algún momento puedan perder el patrimonio que han forjado durante muchos años, señaló.En cuestión de seguridad, ambos dijeron que no hay ninguna vigilancia en Tapachula por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En Loma Bonita, por ejemplo, dijeron que hay una cancha, pero en lugar de que sirva para el esparcimiento de los jóvenes, los drogadictos se han apropiado de ella.Agregaron que en esta protesta están participando 51 representantes de colonias, pero conforme pasan los días se van añadiendo más, pues son muchísimos los asentamientos que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades municipales.Van a esperar uno o dos días más y si no encuentran respuesta a sus demandas, entonces todos los vecinos adheridas al movimiento van a tomar la Presidencia Municipal, dijeron, porque ya es justo que las autoridades se pongan a trabajar. EL ORBE / Nelson Bautista