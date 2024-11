Comercios en Tapachula aun no Toman Medidas Preventivas Contra el Covid-19

*A pesar del Incremento de Casos en el País

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero del 2024.- Las Secretaría de Salud del Estado aún no informa claramente sobre los contagios de Covid-19, y tampoco ha notificado a los comercios si se tienen que tomar medidas preventivas al respecto, informó en entrevista, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Paso Peatonal en Tapachula.

Dijo que las medidas que se están tomando, son específicamente para las escuelas, pero no hay un aviso de parte del Sector Salud que invite a tomar medidas más contundentes en todos los comercios.

“Yo creo que es necesario primero que se defina bien qué tipo de enfermedad o qué tipo de variedad es, la que está supuestamente puede ser un covid x, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo”, subrayó.



En ese sentido opinó que las autoridades sanitarias tienen que informar, de lo contrario puede pasar lo mismo cuando se dio la primera ola de contagios de Covid, en donde todos estaban confiados.“No queremos que los negocios se cierren, no queremos que todo esto venga a afectar, si no nos hemos recuperado económicamente de las afectaciones anteriores, nos puede pasar lo mismo, ténganlo por seguro que más del 60, 70% de los negocios van a quebrar, nuestra economía se va a ir para abajo, entonces es necesario que se hable con la verdad y como debe de ser”, subrayó.Agregó que son bienvenidos los avisos preventivos, pero con información clara, porque llama la atención que sólo en las escuelas se esté trabajando en la prevención, cuando en realidad todos debemos de participar. EL ORBE/JC