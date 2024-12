SEGALMEX se Niega a Comprar Cosecha de Maíz de la Región

La dependencia antes llamada Conasupo, prefiere dar entrada a la producción de Brasil que consumir lo local, declararon campesinos de la Costa y Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero del 2024.- Muy ilusionados, los productores de granos de la región escucharon de parte del Gobierno Federal que se acababa la Conasupo, la empresa que compraba todo el maíz que se producía en la región a un precio razonable, y que en su lugar entraría la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Sin embargo, Segalmex no fue lo que esperaban, y como consecuencia casi ningún productor de maíz le vendió su cosecha a este órgano sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y terminaron entregando su producto con los coyotes, a precios más bajos, desafortunadamente.

En entrevista, Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos en los municipios de Tapachula y Mazatán, aseguró que al principio Segalmex ofreció precios de garantía pero finalmente no fue así, porque quienes manejan ese órgano ni siquiera conocen qué es un “precio de garantía”.

El precio de garantía es aquél que permite una evaluación de la siembra y cosecha del grano en un espacio de cinco hectáreas, tomando en cuenta los gastos en la compra de insumos, mano de obra, etc., y que todavía queda una parte para la manutención de la familia del productor, explicó. El problema aquí fue que nunca supieron dónde estaba instalado Segalmex.

Lo que sí supieron, dijo el entrevistado, es que Segalmex dispuso de 20 mil millones de Pesos que serviría para la cobertura y compra de la producción, y que finalmente se quedó la empresa con ese dinero porque no cubrió a ningún productor de la región costa de Chiapas.

La situación para ellos como productores es crítica, comentó, ya que para augurar una buena cosecha tienen que aplicar insecticidas, herbicidas (agroquímicos) que pagan impuestos especiales y fertilizantes que no produce el país, y además del hecho de ser de importación, se pagan aranceles.

Por otro lado, apuntó que al darse cuenta el Gobierno Federal que va a haber desabasto de maíz, porque muchos productores prefirieron migrar a otro cultivo al no haber condiciones, entonces, le dieron entrada a barcos brasileños que trasportaban ese grano en Puerto Chiapas, pero con ello desplazaron al maíz que se produce en la región. EL ORBE/Nelson Bautista