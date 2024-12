Asiste REC a Celebración del 17 Aniversario del CRIT Chiapas

En el evento, el Mandatario Estatal subrayó su convicción de seguir sumando esfuerzos y apoyando a esta gran causa que brinda una atención integral a las personas que más lo necesitan.

*EL GOBERNADOR RECONOCIÓ EL TRABAJO SENSIBLE Y HUMANITARIO QUE ESTA INSTITUCIÓN REALIZA A FAVOR DE LA SALUD DE LAS Y LOS NIÑOS DE LA ENTIDAD.

Al asistir a la celebración del 17 Aniversario del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas externó su reconocimiento al trabajo sensible y humanitario que esta organización altruista realiza al brindar una atención integral y de calidad a niñas, niños y adolescentes que padecen alguna discapacidad neurológica, muscular y esquelética, promoviéndoles el pleno desarrollo e inclusión a la sociedad.

“El Teletón está haciendo un trabajo de mucho beneficio en Chiapas. Cada año se transforma para atender con mayor calidad a las personas que necesitan de rehabilitación. El trato del personal es muy humano, por lo que desde el interior del CRIT se fomenta un clima laboral con el don de servicio y la calidad de amor que forma parte de su misión y visión”, aseveró al manifestar también su admiración al compromiso que asumen las madres y padres de familia.

Tras recorrer los diferentes espacios de rehabilitación, en los que a diario se brindan servicios y terapias para mejorar la calidad de vida de quienes acuden a dicha institución, Escandón Cadenas subrayó la convicción de su gobierno de seguir apoyando al CRIT, por lo que instruyó al titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas a seguir abanderando la misión de motivar a las demás instituciones a seguir sumando fuerzas para esta gran causa.



1 de 6

Destacó el caso de Nicolás Hernández, quien ha sido apoyado con el traslado aéreo mediante las aeronaves oficiales, debido a que vive en el ejido Benito Juárez Miramar, del municipio de Ocosingo, en una zona muy alejada de la capital, esto con el fin de que cumpla con sus rehabilitaciones y mejore su calidad de vida. “Esto es muestra de que Chiapas cuenta con un gobierno humanista y que no escatima recursos para cuidar la salud del pueblo”.Aunado a lo anterior, Escandón Cadenas subrayó el respaldo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda a este sector de la población, al otorgarles un beneficio económico mediante las Becas del Bienestar para las Personas con Discapacidad, el cual es un apoyo universal, elevado a rango constitucional.Tras entregar el Corazón de Teletón al gobernador Rutilio Escandón, la directora general del CRIT Chiapas, María Sumiko Aguirre Fisher, dijo que ha sido un camino de sembrar y cosechar, pues se ha atendido a 8 mil 600 niñas y niños, siendo el cuarto CRIT con mayor capacidad de atención en México. Explicó que en 17 años han egresado con éxito 2 mil personas, y gracias al trabajo de todas y todos ha sido posible el otorgamiento de más de un millón 700 mil servicios, equivalente a cien mil servicios anuales.“Hace 17 años llegó a Chiapas el CRIT para sumar a la construcción de un México inclusivo porque así lo marca nuestra misión institucional y hemos trabajado de manera colaborativa sumándonos al DIF estatal, a la Secretaría de Salud y al sector educativo para formar profesionales a través de servicios y prácticas sociales. En este camino hemos dejado huella en las familias y en niñas y niños, el Teletón es el amor que nace en el corazón”, apuntó.Enfatizó que estos resultados son posibles por la confianza de la sociedad, al empresariado, a instituciones educativas y al gran compromiso y respaldo del gobernador Rutilio Escandón, quien ha estado presente en todos los ámbitos para que las familias y los niños, niñas y adolescentes no estén solos. Agregó que el apoyo ha permitido que el CRIT Chiapas también destaque y tenga medallistas en Juegos Paranacionales de básquetbol, tenis de mesa, natación, entre otros.Sumiko Aguirre reconoció al Colegio de Bachilleres por ser la institución que más recauda a nivel nacional, toda vez que por tercer año consecutivo Chiapas ha logrado ser número uno en el país en la campaña Reciclatón de acopio de PET, con casi 30 toneladas en 2023, que se han transformado en terapias para los niños y las niñas.La directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, reconoció a todas y todos quienes forman parte del CRIT Chiapas, por poner el corazón en las acciones que permiten mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, al tiempo de refrendar el compromiso de seguir trabajando en unidad con todas las instituciones de asistencia social para fortalecer las causas que beneficien a las chiapanecas y los chiapanecos.Tras platicar su experiencia recibiendo rehabilitación en el CRIT Chiapas, Nicolás Hernández López sostuvo que dicho centro de rehabilitación es un lugar maravilloso, integrado por personal amable y sensible que en todo momento está al pendiente de lo que necesiten. “Gracias al CRIT he podido avanzar en mi recuperación, agradezco de todas y todos los trabajadores por cuidarnos y ayudarnos y agradezco a mi familia por estar conmigo”.Asistieron: el representante del Hospital Militar, José Alfredo Miguel Montes; el empresario Antonio Espinosa de los Monteros; así como niñas, niños, padres y madres de familia beneficiados del CRIT Chiapas. Boletín Oficial