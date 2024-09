Bloqueos Carreteros Afectan a los Productores de Mango en la Región Costa

* Tiempo de Espera Daña los Cargamentos de Fruta.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo del 2024.- Los bloqueos de carreteras en Chiapas y en todo el país, indudablemente han ocasionado graves problemas a los distintos sectores de la población, como es el caso del traslado y exportación del mango Ataulfo, cuya cosecha arrancó a principios del mes de febrero en la región del Soconusco.

Lo anterior fue dado a conocer por Alfredo Cerdio Sánchez, Presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataulfo y Tesorero de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, quien aseguró que la actividad de exportación de la fruta se vio seriamente afectada por estas interrupciones de las vías de comunicación.

Explicó que de los centros de empaque de la fruta que hay en Huehuetán, Mazatán y Tapachula, tienen necesidad de exportar a Estados Unidos y Canadá, además del envío que hacen a la Ciudad de México, a Guadalajara y Monterrey, así como a otras ciudades del norte y del noroeste del país.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, comento que afortunadamente en el caso del bloqueo más grande que hubo en Mapastepec, el Gobierno del Estado le puso empeño y respondió rápidamente y la fruta pudo moverse, pero el daño ya estaba hecho, por lo que consideró que debería de haber una política de estado para evitar que continúen estos bloqueos.

Apuntó que los grupos que bloquean las carreteras deberían de realizar otro tipo de negociaciones para evitar que las vías de comunicación que se utilizan para el movimiento de mercancías (como es el traslado del mango), así como quienes van a los hospitales o simplemente se trasladan a otros lugares, no vean interrumpidos su viaje a causa de este tipo de manifestaciones.

Señaló que la actividad de la exportación del mango Ataulfo tiene muchos riesgos. En los cruces de las fronteras, si no se llegan en un horario laboral, hay que esperar hasta el otro día para hacer la exportación a Estados Unidos y Canadá. Lo mismo sucede con la fruta que va a Europa por la sencilla razón de que en los puertos, como es el caso de Cancún, no pueden estar esperando.

Indicó que la espera en los bloqueos no solo es tediosa y se pierden horas, sino que la calidad de la fruta también se ve afectada por el calentamiento de los termoking por el sol continuo que reciben al estar parados.

El entrevistado hizo énfasis en que a pesar del contratiempo, a la fecha están alcanzando el millón de cajas exportadas. En cuanto a los precios, dijo que iniciaron muy bien, excelentes, y tienen fe en que se mantengan en un horizonte favorable para los productores. EL ORBE/Nelson Bautista