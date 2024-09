Trabajadores del COAPATAP Buscan Apoyo de AMLO

* Comitiva Viaja a la CDMX Para Entregar sus Demandas Laborales en Palacio Nacional.

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo del 2024.- Una comitiva de los trabajadores sindicalizados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, viajó a la Ciudad de México, y acudieron a Palacio Nacional, en busca de ser escuchados y atendidos por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en donde hicieron entrega de los oficios de sus solicitudes.

Los trabajadores del organismo que llevan varias semanas en huelga, obtuvieron respuesta y serán atendidos el próximo 6 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Encabezados por María Sandra Villalobos Ventura, los huelguistas fueron atendidos por Alejandro Paredes, de la Oficialía de Atención Ciudadana.



Dentro de los puntos requeridos se solicitó una auditoría física y contable al organismo del COAPATAP, que suministra agua a la población de Tapachula, así como se exigió respeto al contrato colectivo.Los inconformes también hicieron entrega del siguiente pliego petitorio:Peticiones por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente1.- Reinstalación:*Salarios caídos (salario íntegro conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, despensa, estimulo de productividad, día del trabajador, aguinaldo, entre otros).*Respetar sus áreas de trabajo.*Respetar el padrón de agremiados y reconocer a los nuevos sindicalizados.*Pagar gastos médicos que surgieron (conforme a la cláusula 44 del Contrato Colectivo de Trabajo).2.- Para el personal que fue despedido y posteriormente les dieron de alta.*Salarios caídos (salario íntegro conforme al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente)*Pago de 11 días correspondiente a la 2ª quincena de agosto del 20233.- Para todo el personal agremiado*Pagar diez días pendientes del mes de agosto de 2023.*Quitar actas administrativas que levantaron sin conocimiento alguno del personal*Pagar medio día que descontaron por manifestación del 2 de febrero del 2023.*Pagar estimulo de puntualidad que les afecto por descuento injustificado de 02 de febrero de 2023 (puntualidad de primera quincena de marzo del 2023).*Pagar mediodía que descontaron por manifestación (16 de mayo del 2023).*Pagar estimulo de puntualidad que les afectó por el descuento del mediodía en la primera quincena de junio del 2023.*Continuar con las vacaciones del personal que no las gozó en periodo de huelga.4.- Para las 5 licencias*Pagar el estímulo de puntualidad a partir de enero del 2023 a la fecha actual.5.- Revisión Salarial.*20% de aumento salarial*Retroactivo a partir de enero a diciembre de 2023, pagar por un periodo no mayor a 3 meses.6.- Jubilación de compañeros de acuerdo a la cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.7.- Herramientas, infraestructura, vehículos, insumos, etc. Mesa de Redacción