Falta Mucho por Hacer a Favor de las Mujeres: Organismos no Gubernamentales

* En el Marco del Día Internacional de las Mujeres.

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo del 2024.- A pesar de que hay muchos avances en derechos y beneficios para las mujeres, desafortunadamente todavía hace falta mucho por hacer en pro de las mujeres, aseguró en entrevista la Fundadora de la Organización “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de Marzo; la dirigente social aseguró que no hay nada qué celebrar con relación a este día, pues a muchas mujeres las siguen matando y desapareciendo en nuestro país, en donde también niñas siguen siendo abusadas, y no se esclarecen muchos feminicidios.

Hay una percepción de que se ha incrementado la violencia contra las mujeres, dijo. Esto, a pesar de que en la actualidad ya la mujer denuncia, no se queda callada, y lo hace porque el tema se está atendiendo.

En ese contexto invitó a todas las féminas que interponen sus denuncias por violencia, a que completen los procedimientos de la carpeta de investigación con la valoración médica y psicológica, lo cual dijo es muy importante para detener a los agresores.

“Si alguien no les hace caso, si alguien no les atiende, usted puede comunicarse al 962 62 250 08, que es un teléfono de 24 horas los 365 días del año siempre, nosotros no estamos en campaña, nosotros atendemos las 24 horas y los 365 días del año, para la mujer que tenga la necesidad y todos los servicios que nosotros les proporcionamos son gratuitos”, explicó.

La dirigente de esta organización de apoyo a las mujeres, también informó que solo el año pasado, gracias a la atención de diferentes casos obtuvieron 25 sentencias contra agresores de mujeres.

Y en lo que va del presente año ya llevan tres. E insistió, es importante cumplir con todo el procedimiento de la denuncia, ya que solo el 60% de las mujeres concluyen sus formas legales. EL ORBE/JC