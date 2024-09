Se Dispara a 70 Pesos el Kilo de Rambután en el Inicio de Temporada

*Intenso Calor Hizo Florecer con Anticipación los Árboles.

Metapa de Domínguez, Chiapas; 13 de Marzo del 2024.- Productores de rambután de la región de la costa y frontera de Chiapas, dieron a conocer que en el inicio de esta cosecha el kilogramo de la exótica fruta “será de 70 pesos por kilo”, lo cual en un inicio se va de exportación a los Estados Unidos en donde tiene una importante demanda por su saber y nutrientes.

Lo anterior fue dado a conocer por Alfredo López García, productor de dicha fruta, quien explicó que como todos los años, en la parte baja de la región, las plantas ya empezaron a tener frutita, ya se ve que para finales de abril probablemente empiecen a cosechar en cantidades menores, sobre todo en las huertas que se adelantan. Mientras que otra parte ya se encuentra en periodo de floración.

Cuestionado sobre si los calores han favorecido esta situación, el experimentado productor dijo que los fuertes calores, en donde se han registrado hasta 42 grados centígrados en la zona los obliga a aplicar más horas de riesgo. Pero ese calor también estresa la plantación y hace que produzca con mayor rapidez, aunque no en todos los casos, ya que hay parcelas que no están tecnificadas.



López García también precisó que regularmente cada año la temporada inicia con muy buen precio la cosecha de la fruta, la cual se mantiene de tres a cuatro semanas, y conforme va saliendo la producción de otras huertas en municipios de la región empieza a bajar a 60 pesos o 55 pesos por kilogramo. Pero va dependiendo también de la oferta y la demanda, como en toda producción.“La primer fruta casi no te ponen peros, se llevan la medianita, grande y toda se va para Estados Unidos, mercado nacional en el mes de abril y mayo casi no hay, todo es para exportación, ya a principios de junio es que ya viene el nacionalero, ya cuando el precio está en 35, 40 pesos empieza a fluir el mercado nacional, antes no, porque también se entiende que no les conviene a ellos por el precio”, expuso.El productor dijo que a finales de Abril posiblemente empiecen a salir los primeros embarques de rambután. En donde incluso las empacadoras ya se empiezan a preparar para tener todo listo para el proceso de lavado y todo lo que se necesita para el empaque de la fruta. EL ORBE/JC.