Repunta Afluencia de Pasajeros en Terminales de Autobuses

*Inicia Periodo Vacacional de Estudiantes.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2024.- La afluencia de pasajeros se empezó a incrementar en las diferentes terminales de autobuses de la Ciudad de Tapachula, ya que prácticamente este viernes inició el periodo vacacional de Semana Santa, sobre todo para los estudiantes de los distintos niveles educativos.

Sobre este tema, la jefa de la terminal Titanium Tapachula, Minerva Muñoz Tavernier, dio a conocer que ya inició el movimiento de los pasajeros, quienes con mucha anticipación empezaron a comprar sus boletos, para viajar a distintos destinos del país.

En lo general, dijo, tienen una ocupación del 85% en los autobuses que salen a diferentes ciudades del país. Siendo la ruta hacia la Ciudad de México la más solicitada, en donde ya tiene una ocupación del 100%.

“Todos los periodos vacacionales son de movimientos fuertes, pero creo que de los tres periodos del año, diciembre sería el más fuerte para el transporte, aunque ya ahorita como le digo, el porcentaje de ocupación es del 85% de la mayoría de las corridas”, subrayó.

Cuestionada sobre si se han incrementado el número de corridas, destacó que por el momento solo tienen 7 al día. Sin embargo, si crece la demanda de boletos a algunos destinos, se incrementan las corridas sin ningún problema.

Por otra parte, comentó que han tenido algunos incidentes en carreteras, pero es derivado de accidentes, los cuales generan algunos retrasos en la llega de los camiones; sin embargo, por el momento y afortunadamente, no han tenido incidente de asaltos o inseguridad, afirmó.

A pesar de ello la jefa de esta terminal de autobuses recomendó a los pasajeros a no viajar con mucho efectivo, solo el necesario, y no llevar muchas cosas de valor en los viajes.

Como empresa han pedido mayor vigilancia en las carreteras a las autoridades, pues lo más importante para ellos es la seguridad de los usuarios. EL ORBE/JC