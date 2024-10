Personas con Síndrome de Down Logran Mayor Aceptación en la Sociedad

* Gracias a Programas de Inclusión.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo del 2024.- Las personas con Síndrome de Down, han tenido una mayor aceptación a nivel mundial, gracias a los programas de inclusión a nivel nacional e internacional; por eso ya empiezan a salir, ya van a la escuela y realizan diversas actividades, dio a conocer en entrevista la encargada del Centro Integral Educativo de Niños Tapachula, María Elena Sánchez.

“Antes estas personas no iban a la escuela porque pensaban que no podían aprender o que tenían un problema para poder comunicarse con las personas, y también ahora vemos que ya hay una aceptación, incluso en el ambiente laboral para ellos, ya vemos que en otros Estados de la República o países ya se comienza a ver esta parte de la dignificación de las personas con Síndrome de Down, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud y también en el ámbito legal”, explicó.

A nivel mundial, dijo, se podría hablar de una inclusión del 70% hacia las personas con dicho Síndrome.

María Elena Sánchez destacó que en la actualidad es importante que los niños o personas son síndrome, vayan a la escuela para que la persona pueda comunicarse, que socialicen, que sepan que pertenecen a un contexto social como todos los niños o como todos los jóvenes y también tienen derecho a un aprendizaje, a una enseñanza, y ahora sí también contar con el apoyo u orientación de expertos, para poder hacer este plan de intervención en las personas con esa condición.

La mayoría de estas personas presentan un problema de lenguaje en el sistema fonador, es decir, alguna característica física que hace que ellos no se puedan comunicar de una manera clara o fluida, y lo que debemos hacer nosotros para ver este porcentaje de cambio, es, primero, estimular lo que es la comunicación en una persona con Síndrome de Down, y después trabajar la comunicación, hay herramientas para ello.

Y es que del 100% de estas personas, desafortunadamente un 20% adquieren la lectoescritura, eso hace que el proceso se vuelva más delicado, y se enfrentan a este problema de la lectoescritura y se hace un rezago educativo en ellos.

Por ello insistió en que es importante seguir apoyando a estas personas, y sobre todo que reciban educación, para que continúen avanzado en este proceso de inclusión social, en México y el mundo. EL ORBE/JC