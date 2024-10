Ejidatarios de Tapachula Protestan en Oficinas del Distrito de Salud No. VII

Debido a la falta de personal en clínicas der salud rurales.

Tapachula, Chiapas; 1 de Abril del 2024.- Representante de los Ejidos Hidalgo, Unión Miramar, entre otros, se manifestaron este día en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria VII en la Ciudad de Tapachula, para exigir les envíen personal médico y de enfermería a sus respectivas Casas de Salud, las cuales se encuentran inoperantes.

Juana Antonia, representante del ejido Hidalgo del municipio de Tapachula, en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que les prometieron un médico y una enfermera de base, pero resulta que no aparecen por ningún lado.

Indicó que urge la presencia de personal de salud en dicha comunidad, pues no solo se verían beneficiados quienes viven en el ejido Hidalgo, sino también los del ejido Francisco I. Madero, que es otra comunidad que pertenece a la misma jurisdicción.

La denunciante se presentó a las oficinas del Distrito de Salud VII para pedir la asistencia de un médico y una enfermera para la atención de sus compañeros ejidatarios, y espera que con esta manifestación que realizaron pronto encuentre solución a sus demandas, pues actualmente solo les mandan una brigada los días martes y jueves, pero necesitan personal médico de base en dicho ejido.



De igual forma, el señor Noel López Ramírez, comisariado del ejido Unión Miramar, ubicada en la parte poniente del municipio de Tapachula, señaló a EL ORBE que tiene el mismo problema: ya les autorizaron un médico y una enfermera para que los atienda, pero no ve para cuándo lleguen.La atención médica no solo sería para quienes viven en Unión Miramar, sino también para los habitantes de Chapultepec y Esperanza, además de otras comunidades cercanas. Por lo tanto, les urge contar con el servicio médico.Explicó que quienes habitan en esas comunidades son personas campesinas, humildes y de escasos recursos económicos. Por lo tanto, no cuentan con recursos para que, en caso de alguna enfermedad, salgan con sus pacientes a la Ciudad de Tapachula en busca de atención médica.En el caso de Unión Miramar, el denunciante dijo que le ofrecieron que un médico llegaría un día por semana, pero los engañaron. Así como hizo énfasis en que dicha comunidad se requiere personal de salud de base. EL ORBE/Nelson Bautista