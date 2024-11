Brote de Garrapatas en Secundaria de Tapachula

* Secretaría de Salud Fumigó Todo el Plantel.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril del 2024.- Perros callejeros, ratas y otros roedores pudieron ser la causa de un brote de garrapatas en una escuela secundaria de la Ciudad de Tapachula, por lo que maestros y padres de familia solicitaron el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud para realizar en días pasado la fumigación de todo el plantel educativo.

Aunado a la presencia de los animales sin ningún control sanitario, el intenso calor así como la humedad generan la proliferación de parásitos como las garrapatas en esta región de la costa de Chiapas, por lo que se debe de tener cuidado en los espacios de uso común como patios y áreas verdes.

Recientemente, las autoridades educativas y de salud realizaron una fumigación en la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc” en la Ciudad de Tapachula; en donde el Director de la institución, Fernando de Jesús Gamboa, dio a conocer que la fumigación se realizó en todas las instalaciones.



El problema lo detectaron la semana pasada, reveló, en donde los maestros y padres de familia realizaron una fumigación por su cuenta en gran parte de la escuela, sin embargo el problema persistió. Incluso también se tenía mucho zancudo.Ante tal situación, se coordinaron con el Sector Salud y se realizó la fumigación de todo el plantel educativo.“El clima hoy por hoy es un clima bastante adverso y favorece la proliferación de ciertos animales o alimañas en algunos lugares, vivimos en un espacio muy grande que es más de dos hectáreas, aquí es como si estuviéramos en un rancho, no es un plantel pequeño donde hay puro pavimento, tenemos más de 60 árboles, tenemos mucha materia orgánica y eso propicia la proliferación de algunos animales que no estamos acostumbrados en casa”, explicó.Cuestionado sobre la gravedad en la proliferación de garrapatas, el directivo de la escuela aclaró que no es nada alarmante, por lo que decidieron realizar la fumigación de todo el plantel con el apoyo del personal de la Secretaría de Salud, aunque fue en un salón donde inició el problema.Fernando de Jesús Gamboa también dio a conocer que posiblemente este brote de garrapatas se dio debido a que en esta zona de la Ciudad hay muchos perros callejeros que se meten a la escuela. Esto a pesar de que se tiene un control de las entradas al inmueble. EL ORBE/JC.