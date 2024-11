El 70% de los Médicos, General y Especialista, No se han Recertificado

* Informa la Presidenta de la Asociación Médica de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril del 2024.- “Tenemos un porcentaje alto, de un 60 o 70% de médicos que no se han certificado ni recertificado, y esto es fundamental para todas las academias, no solamente para el médico general, también para los médicos especialistas es el punto de calidad y confianza que ofrece el médico a toda su población”, dio conocer en entrevista la Doctora, Dora Barragán Solís, Presidenta Actual de la Asociación Médica de Tapachula Filial Chiapas, del Sistema Nacional de Educación para Médicos Generales y Familiares.

Al ser abordada posterior a su toma de protesta, al frente de esta agrupación para el período 2024-2026; destacó que un médico certificado significa que está actualizado, que tiene la evaluación correspondiente para poder dar mejor calidad en su atención y en su servicio, y brinda la confianza de que sabe lo que está haciendo.

En ese contexto, dijo, todos los médicos nunca dejan de estudiar y de aprender, entonces el exhorto es ese, motivar a los compañeros médicos a que siempre estén actualizados, a que participen activamente en los problemas de salud de nuestro Tapachula, sobre todo.

Cuestionada sobre la encomienda que acaba de adquirir, la Dora Barragán Solís manifestó que es una gran responsabilidad, no solo con sus compañeros de profesión, sino con toda la población en general, pues desde que deciden estudiar esta carretera se comprometen a cuidar la salud de todos en general, es el objetivo.

La Asociación Médica está siempre al tanto de las enfermedades que ya están implantadas, las emergentes y reemergentes que surjan durante cualquier año, para preparar a la población y esté prevenida principalmente, para atender sus enfermedades, señaló.

“El principal objetivo del sistema de educación para médicos generales y familiares es mantener la actualización académica de los médicos, participar en que sean certificados, eso es muy importante porque no todos los médicos están acordes con la certificación y en la actualidad nos exige tener una certificación y recertificación académica”, concluyó. EL ORBE/JC