Imparable el Éxodo de Migrantes que Siguen Llegando a la Frontera Sur

Cientos de familias recorren 30 Kilómetros desde Suchiate para llegar a Tapachula.

*Extranjeros Aprovechan la Escasa Vigilancia de Autoridades Migratorias.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril del 2024.- Decenas de migrantes de diversas nacionalidades siguen llegando a la frontera sur de México; son parte de un éxodo imparable de familias procedentes de países de Centro y Sudamérica, así como de países de otros continentes como África.

Este sábado 20 de abril, cientos de familias en pequeños grupos recorrieron la carretera Tapachula-Suchiate, tras haber cruzado el río que divide a México con Guatemala, aprovechando la escasa vigilancia de autoridades migratorias, en el Estado de Chiapas.

El objetivo de estos pequeños contingentes que continúan arribando todos los días y a todas horas de manera intermitente a esta zona fronteriza, es llegar a Tapachula, la Ciudad que se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria.



Mujeres, niños de todas las edades y personas de la tercera edad son los más vulnerables, al realizar estás largas caminatas en esta región, en dónde el sol y el intenso calor son un riesgo para la salud de estas familias.En esta zona miembros de iglesias, así como grupos altruistas regalan comida y agua a los extranjeros en algunos puntos de la carretera Tapachula-Suchiate los fines de semana.Los migrantes no pueden utilizar el transporte público, ya que los choferes de colectivos tienen prohibido dar el servicio a estas familias, por lo que deben caminar un promedio de 30 kilómetros.Gerardo “N”, migrante venezolano, manifestó al llegar a la entrada de Frontera Hidalgo, que junto con sus familiares y amigos esperaban llegar a Tapachula este mismo sábado, en donde tienen planeado descansar y el lunes buscar el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque muchos de sus compañeros que cruzaron por esta zona hace unos días, ya les advirtieron que los trámites tardan mucho.A pesar de ello, los migrantes quieren probar suerte, tal vez son atendidos con prontitud, de lo contrario seguirán su camino sin documentos, como ya lo han hecho miles de migrantes en los últimos años, e internarse al centro de la República para, posteriormente, llegar a la frontera de México con Estados Unidos.En la carretera Tapachula-Suchiate, algunos elementos del Instituto Nacional de Migración intentan persuadir a los migrantes para subirlos a camionetas tipo Van, para llevarlos a los puestos de control migratorio. Sin embargo la gran mayoría de los extranjeros no acepta, ya que no confían en los elementos del INM. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.