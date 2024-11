Tiendas de Juguetes Esperan Repunte de Ventas Durante Día del Niño

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril del 2024.- Debido a la difícil situación económica que viven las familias de la región, la tiendas de juguetes en esta ciudad registran ventas demasiado bajas, como del 50 por ciento, por lo que esperan que con las festividades del Día del Niño tengan una recuperación económica.

Así lo dio a conocer la joven Mónica Eunice Pérez López, vendedora en una importante tienda del centro de la ciudad, quien aseguró que, aunque los precios de los juguetes son cómodos, de todas formas las ventas no han prosperado.

En entrevista con el rotativo El Orbe, indicó que es posible que ahora que se acerca el 30 de Abril pudiera haber un repunte en las ventas, y que tal vez se pueda llegar al 80 o al 90 por ciento.

Apuntó que otro factor que ha ocasionado las bajas ventas es la poca afluencia de visitantes de Guatemala, quienes han dejado de llegar a Tapachula, o si lo hacen ya no es con la frecuencia de antes, quienes argumentan que el personal del Instituto Nacional de Migración les pone muchas trabas para ingresar a territorio mexicano.

Asimismo, dijo que la venta informal, como el ambulantaje, es otro tema que les preocupa, ya que causa inseguridad, por lo que los posibles compradores prefieren no llegar a Tapachula a hacer sus compras, como lo hacían anteriormente.

La entrevistada añadió que dentro de este cúmulo de situaciones, la gente que llega a comprar juguetes, por su precaria situación económica, busca los objetos más baratos, como las pelotas, las cuales tienen desde los 10 pesos cada una.

Agregó que si bien es cierto que a veces los clientes podrían encontrar juguetes más baratos porque son de importación, de China, las marcas mexicanas son más seguras, por lo que se debe de elegir muy bien lo que se compra durante estas festividades. EL ORBE/Nelson Bautista.