Garantizado el Abasto de Combustible en Tapachula

*Bloqueos en Tuxtla no Afectan Suministro.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo del 2024.- El abasto de combustible en la ciudad de Tapachula se encuentra garantizado, y lo que sucede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en donde los maestros están bloqueando una terminal de PEMEX no afectará a esta región, dio a conocer en entrevista, Mauro Zavala, Director General de Gasolinera Energy 10.

Explicó que debido al desabasto de combustible que hay en la capital de la entidad, tienen conocimiento que ya solicitaron a la terminal de Pemex en Tapachula para que apoye con el suministro de gasolina de algunas estaciones de servicio cercanas a Tuxtla.

“La verdad es que Pemex tiene una gran infraestructura para garantizar el suministro de todas las zonas del país, aquí lo que está sucediendo en Tuxtla es que está bloqueada una terminal por parte del sindicato de maestros y obviamente al estar bloqueada, pues no se permite ni el acceso ni la salida de los autotanques de la terminal, lo cual genera un caos logístico en el suministro en la zona, pero es muy local el problema”, subrayó.

Apuntó que el suministro de combustible tanto para Tapachula como para Tuxtla se da a través de carros tanques, en donde algunos vienen procedentes de Oaxaca o de Veracruz.

Reiteró que Tapachula y otras ciudades del país no se verán afectadas con la falta de suministro de gasolina, haciendo énfasis en que hay producto suficiente para abastecer todas las estaciones de servicio y la demanda del municipio.

Subrayó que obviamente el sector gasolinero de Tuxtla está preocupado, porque el combustible es de primera necesidad para la movilidad de la ciudad y se ve mermada su operatividad. Sin embargo, confían en que las autoridades van a resolver pronto esta problemática. EL ORBE/JC.