Migrantes Esperan Seis Meses Para ser Atendidos por COMAR

*Trámites son Demasiado Lentos.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo de 2024.- Para los migrantes que buscan cómo llegar a la frontera norte de México para poder cruzar a los Estados Unidos, es un viacrucis estar en Tapachula, donde tienen que esperar cinco meses o más mientras les tramitan su documento como refugiados.

De esa forma se expresó Ana Vega, de origen cubano, quien señaló que al igual a otros compañeros llegaron a Tapachula desde hace cinco meses y desde entonces, metieron su solicitud en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la 8ª. Sur y 4ª. Poniente, donde los traen dando vueltas.

“Para nosotros como migrantes es complicado vivir en esta ciudad, si no tenemos el documento que nos deje caminar libremente sin temor a ser detenidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), que pareciera que nomás andan tras la presa”, indicó la entrevistada.

El problema, dijo, es que mientras esperan su trámite tienen que trabajar para poder comprar la comida del día, pero resulta que no en todos los negocios los aceptan, precisamente por no contar con los documentos necesarios que piden en todas las empresas.

Por esa razón, pidió a los responsables de la Comar, para que traten de agilizar los trámites y de esa forma el tiempo de espera en Tapachula se más corto y no tengan que pasar penurias como sucede ahora. EL ORBE/Nelson Bautista