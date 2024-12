Colapsan Camiones Recolectores de Basura en Tapachula

* 12 Vehículos Están Descompuestos.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo del 2024.- Un promedio de 12 camiones recolectores de basura sufrieron averías y dejaron de brindar el servicio en diferentes puntos de la geografía municipal de Tapachula, lo cual ha ocasionado malestar ciudadano así como una severa contaminación en calles y banquetas ante la falta del servicio de recolección de desechos.

Lo anterior fue dado a conocer por personal de la Dirección de Limpia Municipal, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, y manifestaron su preocupación debido a la creciente problemática que existe en torno al tema.

Revelaron que la plantilla completa de vehículos para el servicio de limpia municipal es de un total de 34 camiones de los cuales 12 se encuentran descompuestos y en talleres desde hace varios días, por lo que tienen muchos problemas para cubrir el servicio de recolección de desechos en diferentes colonias de la geografía municipal.



El ultimo vehículo recolector de basura que se descompuso lo dejaron varado sobre la Central Calle Poniente entre 8ª y 10ª Norte-Sur. El cual estuvo obstaculizando el tránsito vehicular desde las seis de la mañana hasta horas de la noche, demostrando la falta de interés de las autoridades municipales para atender la problemática.Destacaron que los 22 camiones recolectores de basura que todavía funcionan ya no tardan en descomponerse, debido a que no reciben el mantenimiento adecuado y los aditamentos que deben de llevar.Explicaron que cada camión trae un recipiente como de cien litros de aceite hidráulico que hacen funcionar los 8 gatos hidráulicos compactadores, se trata de equipo especial que requiere de suficiente aceite, y no se les está aplicando de manera completa. Por lo que sospechan que puede ser que los recursos económicos para comprar este aditivo se estén desviando.El personal que han contratado en los últimos días para operar los camiones de basura no es capacitado, lo cual también ha ocasionado que terminen descomponiendo los vehículos.Apuntaron que otro problema, es el combustible que utilizan para los camiones recolectores de basura, en donde sospechan hay un robo desmedido debido a la falta de supervisión y control.Advirtieron que el sistema de recolección de basura podría colapsar definitivamente en los próximos días, debido a la falta de capacidad y experiencia de quienes se encuentran al frente de esta dependencia. En el basurero municipal hay un grave problema, porque están tirando los desechos en la entrada del basurero, esto se debe a que los operadores de los camiones no conocen el espacio o simplemente lo hacen por flojera.Es decir, no hay una planificación y control en la Dirección de Limpia Municipal, por lo que responsabilizan de lo que pueda suceder a la Presidenta Municipal de Tapachula, Pánfila Gladiola Soto. Mesa de Redacción