Lactancia Materna, muy Importante Para la Salud

*Fortalece Defensas en los Bebés.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2024.- La lactancia materna es muy importante para la salud de la mujer y para los bebés, es por ello que en el marco del Congreso Acción para el Bienestar Femenino se despejaron muchos mitos en torno al tema, dio a conocer en entrevista la Doctora Lidia Patricia Caballero, encargada del área de salud reproductiva y planificación familiar de la clínica hospital del ISSSTE.

En el marco de este evento, que se llevó a cabo en Tapachula, refirió que abordaron el tema de la salud de la mujer, en el aspecto físico, mental el referente a la maternidad, ya que son temas que se consideran un tabú. Sobre todo, lo que es la depresión postparto, la lactancia materna y sobre toda mujer que tenga un bebé.

“Actualmente muchos mitos siguen hoy en día en cuestión de que, no tuvo un buen agarre, de que la mamá no produjo leche, y realmente no es así, todo bebé puede lactar por parte de mamá. Entonces creemos que es muy indispensable el hecho de que, la mujer pueda darle a través del seno materno todo lo que necesita el bebé para sus primeros años de vida, ese es uno de los temas que estamos tratando y también respecto a la salud de la mujer”, subrayó.

Al ser cuestionada, sobre las dudas de algunas mujeres de que si no dan pecho, son factor de cáncer, la también especialidad en temas de salud dijo que eso es un mito. Sin embargo, reconoció que lo ideal es que las mujeres den mínimo seis meses de lactancia. Ya que es benéfico tanto para la mujer como para el bebé.

Subrayó, que, en nuestro estado, como en todo el país, el tema de la lactancia para las mujeres que tienen un empleo es algo que se dificulta, ya que la “licencia de maternidad” no abarca el tiempo que se requiere. Y muchas veces por esa razón, muchas mujeres dejan la lactancia materna, y se van a la formula o de manera mixta.

Agregó que hace falta hacer mucho énfasis en torno al tema, y tener un enfoque en esa área de la lactancia materna, ya que se ha visto con estudios, que la lactancia materna puede prevenir muchísimas enfermedades a largo plazo. EL ORBE/JC.