Necesario Unificar Esfuerzos Entre Sector Empresarial

* Para el Desarrollo de la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio de 2024.- De acuerdo a lo que ha replicado Yamil Melgar Bravo, vienen cosas buenas para Tapachula, vienen cosas buenas para Chiapas, pero se requiere que se le brinde el apoyo al Alcalde electo y al futuro gobernador Eduardo Ramírez, para que, en unidad, Chiapas siga teniendo la fuerza y se consoliden todos los proyectos.

Así lo manifestó César García Jiménez, presidente de la Organización de Empresarios y Comerciantes (Procentro), quien señaló que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, decidió apoyar a Chiapas, entonces no hay que dividirse, sino al contrario, hay que empujar esos proyectos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que el sector empresarial, en los diferentes foros a que fueron invitados para conocer el tema federal de Claudia Sheinbaum, el estatal de Eduardo Ramírez, y el municipal de Yamil Melgar, quedaron convencidos de que sí va a haber un desarrollo económico para la Frontera Sur y específicamente para Tapachula.

Sin embargo, insistió en que todos los tapachultecos deben unirse, primero, en la formación del Consejo Consultivo Ciudadano, que es lo que propone el alcalde electo, Yamil Melgar Bravo, con la idea de que él no esté solo, sino hay que acuerparlo y se externen las diferentes necesidades que hay en el municipio. Se trata de una misma línea encabezada por Morena para el progreso de Tapachula.

Respecto a la unidad que se requieren, aseguró que sí ha habido algunas diferencias entre los miembros de las Cámaras, pero no inciden. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), trabaja sobre una línea nacional con el tema federal. Con ellos no hay diferencias como personas, y tampoco quiere decir que estén divididos.

Apuntó que aquí viven, aquí se desarrollan y por lo tanto, están sumados al mismo proyecto, tanto las Cámaras como todas las Asociaciones. Por eso, afirmó que no hay ninguna división en ese sentido.

Con relación al tema municipal, manifestó que es muy importante la agenda que trae Yamil Melgar, donde resalta como puntos importantes, el tema del agua, de seguridad, del ambulantaje, del alumbrado público y de la basura, son asuntos que se tienen que solucionar de inmediato. EL ORBE/Nelson Bautista