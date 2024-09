Defensores de Derechos Humanos dan Seguimiento a Infanticidio

*Aseguran que Servidora Pública Debe Recibir un Castigo Ejemplar.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio del 2024.- Con la finalidad de evitar impunidad y que la ley se aplique parejo, sin importar que el infractor sea funcionario público, la Asociación Por la Superación de la Mujer en Tapachula, le da seguimiento a un caso de infanticidio, que tuvo lugar en esta Ciudad.

Lo anterior fue dado a conocer por Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer en Tapachula, quien explicó que como organización defienden los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, están pendiente del trabajo realizado por la Fiscalía, que hasta el momento ha hecho lo propio. Así como esperan que los Jueces también hagan su trabajo.

“Hay algunos que argumentan que porque es servidora pública puede salir, no es cierto, no va a salir, porque tiene que pagar, porque no es cualquier cosa, una situación de la que es culpable y que además también habían ya, registros donde la habían estado denunciando, lamentablemente, pues no se le dio seguimiento, porque pues no era una situación pública, al ser una situación pública como el infanticidio, pues nosotros también tenemos que pronunciarnos”, expuso.

Apuntó que, en referencia al caso de infanticidio, se están dando los resultados, porque la presunta infractora ya está en proceso.

Cuestionada sobre este presunto delito, en donde también se habla de que es “feminicidio”, Elsa Simón manifestó que la víctima era hija, y todo lo que se tiene documentado apunta a que la hoy occisa no cae sola, y pierde la vida.

La dirigente reiteró que incluso en este caso hubo triple delito, porque se trata de una servidora pública, para quien esperan una muy buena condena. En donde reconoció que la Fiscalía ya hizo lo que tenía que hacer, sin embargo, ahora toca a los Jueces realizar su trabajo.

Agregó que lamentablemente en la zona todavía existen muchos casos de niñas, niños, adolescentes, en violencia familiar, en maltrato infantil, en abuso sexual. Incluso aseguró que acaban de ver un caso de una explotación infantil, que también ya están en proceso. El ORBE/JC