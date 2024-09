Exige COPARMEX se Designe Alcalde Interino en Tapachula

*Aseguran que hay un Vacío de Poder.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio del 2024.- En medio de la crisis administrativa y política que vive el Ayuntamiento de Tapachula; COPARMEX Costa Chiapas se pronunció mediante un comunicado para exigir a los miembros del Congreso del Estado nombren a la brevedad posible a la Presidenta o Presidente Interino en el municipio de Tapachula, ya que ven con preocupación el vacío de poder existente en esta localidad.

“Nos pronunciamos enérgicamente ya que actualmente Tapachula no tiene designado a un Presidente Interino que represente a nuestro municipio, esto conforme al boletín del Congreso del Estado de Chiapas publicado el 11 de Junio en el que se aprueba la solicitud de licencia definitiva de la Presidenta Municipal de Tapachula, ahora Diputada Federal Electa”, señalan.

El organismo empresarial asegura que ve con preocupación que cada trienio o proceso electoral los representantes que el pueblo elige y hacen un juramento para dar cumplimiento a la encomienda asignada durante un periodo, no cumplen a cabalidad en tiempo y forma, “carecemos de representantes comprometidos con los ciudadanos”, subrayan.

De igual forma, mediante un documento, los empresarios señalan que es un hecho inédito que Tapachula se encuentre al día de hoy con un gobierno municipal acéfalo, en el que se debe priorizar y anticipar el ejercicio para seguir gestionando en favor de la población y brindar los servicios públicos necesarios que requiere.

“Exigimos al Congreso del Estado haga el Nombramiento Correspondiente conforme a derecho o designar un Consejo Municipal de representación”, destaca el organismo.

Es imprescindible que a Tapachula se le trate de la mejor manera, haciendo respetar nuestras instituciones y hagan valer la autoridad y la autonomía de nuestro municipio, porque los tapachultecos no merecemos ser parte de un conflicto de intereses de unos cuantos, señalaron.

El documentó fue publicado en las redes sociales oficiales de COPARMEX Costa Chiapas, que preside José Pascual Necochea Valdez.

Congreso del Estado.

Fuentes cercanas al Congreso del Estado, aseguran que esta situación de la falta de nombramiento de Presidenta o Presidente interino en Tapachula será abordado hasta el próximo martes, por lo que se agrava la crisis política y administrativa del Ayuntamiento tapachulteco.

Para que se puedan utilizar los recursos públicos municipales se requiere de la firma del titular de la dependencia, y este fin de semana viene la quincena, por lo que empleados municipales se podrían empezar a ver afectados por toda esta situación. EL ORBE/Mesa de Redacción