Plaga del Cogollero Afecta a la Producción del Maíz

*En la Región Soconusco

Tapachula, Chiapas 9 de Julio de 2024.- La temporada de lluvias está en todo su apogeo y de manera paralela, también los productores de maíz están al cuidado de sus cultivos, entre ellos el maíz, pero cada temporada se enfrentan a un grave problema, “las plagas”.

Con relación a este asunto, el productor de maíz en los municipios de Tapachula y Mazatán, Jorge Arroyo Ruiz, entrevistado por el rotativo El Orbe señaló que las plagas, principalmente el llamado Cogollero, dañan entre el 20 al 40 por ciento de las siembras al comer las hojas de los cultivos.

Destacó que la situación es difícil, ya que aparte del gusano Cogollero, también tienen problemas con el gusano denominado “Falso Medidor”, así como el “Chupador” y los “Pulgones”, por lo que, dijo, tienen que aplicarse para combatir en tiempo y forma esas plagas.

Explicó que el gusano Cogollero puede aniquilar por completo la siembra en caso de que ataque cuando las plantas son tiernas todavía y no han sido protegidas con la aplicación de plaguicidas.

El entrevistado añadió que por eso, considera que la siembra de maíz ya no es rentable, ya que, por un lado, las plagas aniquilan, y por otro, los precios en su comercialización están muy bajos. Si el gobierno no hubiera quitado los precios de garantía, valdría la pena.

Sin embargo, comentó, el maíz es uno de los principales productos en la alimentación del pueblo de México y por lo tanto, es necesario seguir produciendo, cuidando todos los detalles a modo de que se logre una buena cosecha por lo menos.

Dijo por último que lamentablemente, aunque el gobierno federal lo anunció, el caso es que la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), no cuenta con una bodega receptora y tampoco maneja los precios de garantía, lo que hace que los productores estén en estado de indefensión. EL ORBE/Nelson Bautista