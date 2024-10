Solicitan Drenaje y Pavimentación de Calles en Colonia “El Encanto”

Más de 200 Familias Viven Entre el Lodo y sin Servicios Básicos.

Tapachula, Chiapas 1 de Julio de 2024.- La colonia El Encanto, que se ubica en la parte norte de la ciudad de Tapachula, está completamente olvidada por las autoridades municipales, ya que no cuenta con los servicios básicos elementales para su desarrollo.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer la jueza de ese lugar Suselinda Herrera Díaz, quien explicó que tiene años en que han solicitado servicios en la presidencia municipal, pero no han encontrado eco.



No obstante que en esa colonia viven más de 200 familias, el desarrollo de la comunidad no se ve por ningún lado, sino solamente atraso, ya que no hay drenaje, alumbrado público, y las calles están sin arreglar.Apuntó que, por falta de drenaje, los vecinos tienen que hacer fosas sépticas dentro de sus patios para dirigir ahí las aguas negras. El problema es que, en temporada de lluvias dichas fosas se llenan y las aguas se van a las calles.La entrevistada añadió que, como consecuencia de la falta de servicio de drenaje, las familias que viven en El Encanto han sufrido Dengue, ya que las autoridades del sector salud no llegan a fumigar ni a aplicar abate.Reiteró que lo más urgente, es que las autoridades municipales les instalen una red de drenaje, porque aparte de la contaminación, se ve feo que las calles estén llenas de aguas negras que salen de todas las casas.Agregó que también piden a las autoridades, que les arreglen el camino que da acceso a la carretera que va a Nueva Alemania, porque por estar intransitable, no cuentan con servicio de transporte colectivo. EL ORBE/Nelson Bautista.