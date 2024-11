Una Farsa las Encuestas del Gobierno Federal en Comunidades Indígenas

*Registran Datos que no son Reales.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2024.- Lamentablemente los jóvenes que son contratados para levantar encuestas en las comunidades indígenas de la región no las hacen, y se dedican a llenar los formatos que les dan en los parques centrales de las comunidades o ejidos, por lo que esos muestreos son falsos.

Lo anterior fue dado a conocer por el integrante de la Etnia Maya Man, Diego Toj quien explicó que por ello, dependencias como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras más deben contratar a personas de las comunidades indígenas de esta región, porque son las que conocen a las familias.

Manifestó que, por ejemplo, el INALI en el año 2010 público en sus estadísticas que eran más de 19 mil 800 familias de la Etnia Man las que existían en esta región. Posteriormente, en el 2012 vuelven a hacer otra encuesta y dicen que solo hay 11 mil, por lo que empezaron a investigar el caso, y resulta que la instancia federal en mención contrata a jóvenes que están en su último año de universidad para hacer las encuestas en la zona sierra, en las comunidades indígenas.

Lamentablemente, dijo, los mandan, como se dice, a la guerra y sin fusil, porque les dan solo 100 formatos, en donde visitan tres casas y ya después regresan a la glorieta o el parque principal del ejido y empiezan a llenar dichos formatos, por lo que insistió que el censo no es real.

“Qué es lo que se sugiere qué es lo que deben hacer estas instituciones, como CONAPO, CONAVIH, INALI, CELALI, IMPI y el mismo INE, que ellos deben contratar a los abuelos, a los principales de los ejidos y de las comunidades indígenas, que ellos conocen hasta la abuelita que vive al otro lado del río y que tiene cuatro o cinco o seis familias que sí hablan el idioma Mam, ese es un real censo que se debe hacer”, propuso.

Manifestó que las repercusiones de esta información falsa, son diversas, sobre todo porque las dependencias empiezan a recortar presupuestos, sobre todo para proyectos para el campo, para temas de salud, educación, etcétera.

Denunció que desde hace más de 20 o 30 años, las autoridades no han construido una escuela indígena aquí en el Soconusco, y esa es la otra problemática, y las escuelas que están ahorita ya les están borrando la palabra indígena o rural indígena, lo cual han comprado con el tata Esteban. EL ORBE/JC.