Productores de Suchiate, sin Apoyo de las Autoridades

*Fueron Afectados por las Intensas Lluvias.

Tapachula, Chiapas 29 de Julio de 2024.- Una gran preocupación hay entre los ejidatarios y pequeños propietarios del municipio de Suchiate, en virtud de que fueron altamente perjudicados con las inundaciones ocurridas hace unas semanas, y las autoridades correspondientes no les han brindaron ningún apoyo.

José Manuel Ovalle Sosa, Presidente de la Unión de Ejidos de ese lugar, explicó que son 22 las comunidades afectadas, donde sus habitantes prácticamente se están muriendo de hambre en virtud de que no solo perdieron la totalidad de sus cosechas, sino que también fueron afectadas sus viviendas y demás propiedades.



En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que hace unos diez días estuvo en la Secretaría del Gobierno Estatal, pero, de plano, salió decepcionado porque le dijeron que Protección Civil solo declaró como estado de emergencia su situación, y que así, no pueden hacer más por ellos.Explicó que debió haber sido como “Declaratoria de Desastre”, porque perdieron todo. Sin embargo, el informe de los de Protección Civil no dio para más, y que por eso, hoy enfrentan un abandono total por parte de las autoridades.El entrevistado no dudó en ningún momento al decir que, si las autoridades se empeñan en no apoyarlos, van a tomar medidas drásticas, como es el bloqueo completo del Puente Internacional Suchiate para paralizar todos las actividades de transacción entre México y Guatemala.Asimismo, comentó que mercados como de la ciudad de México, Puebla Oaxaca y otros estados también lo están sintiendo ya que el plátano macho como el banano no está llegando debido a las afectaciones que ellos tuvieron.Agregó que fueron más de 10 mil hectáreas que sufrieron daño en este municipio fronterizo y hasta el momento no han recibido apoyo de parte de las tres instancias de gobierno. EL ORBE/Nelson Bautista