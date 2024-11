Comerciantes de Artesanías se Arriesgan Para Traer Mercancía

*Ante Violencia en Municipios de los Altos de Chiapas.

Tapachula, Chiapas 9 de Agosto del 2024.- Comerciantes de artesanías provenientes de los municipios de los altos de Chiapas, se tienen que arriesgar a ir a comprar mercancía para surtir sus negocios, ya que es la única manera que tienen para subsistir. Sin embargo, reconocen que, a pesar de algunos incidentes violentos y algunos asaltos a autobuses, la actividad comercial se mantiene.

Lo anterior fue dado a conocer por la comerciante de productos chiapanecos, Adelma Hernández Reyes quien explicó que en ocasiones, cuando no les llega la mercancía por paquetería tienen que ir a recogerla al municipio de San Cristóbal de las Casas, Simojovel o Chiapa de Corzo.

Reconoció que en la presente temporada vacacional, en lo que es la ciudad de Tapachula, las ventas de artículos chiapanecos ha disminuido un 20%. Lo que obliga a los comerciantes a surtir menos mercancía.

“Vendemos ámbar, traemos lo que es monedero, las bolsas, todo eso y pues lo vendemos gracias a Dios vendemos bien, pero hay veces que también no se vende, y de todas maneras tenemos que seguir adelante, porque es el único sustento que tenemos para nuestras familias también”, expuso.

Destacó que a pesar de los reportes de violencia en algunos municipios de los altos y frontera con Guatemala, por el lado de Motozintla, los comerciantes siguen trabajando, porque de eso viven.

Agregó que en Tapachula, los artículos chiapanecos se siguen vendiendo, sobre todo los que tienen un menor precio, como son llaveros de diez pesos, monederos, entre otros artículos. Porque los productos que cuentas de 300 a 400 pesos difícilmente los compra la población, por lo que tienen que bajar los precios para que no les queden los productos. EL ORBE/JC.