Pánfila Soto Prohíbe Sentarse en el Parque Central de Tapachula

*Restringe Acceso a Espacios Públicos.

Tapachula, Chiapas 9 de Agosto del 2024.- El parque central Miguel Hidalgo en Tapachula, vuelve a ser objeto de polémica, ya que la todavía Presidenta Municipal Interina de esta ciudad, Panfila Soto Soto, instruyó prohibir sentarse en este espacio público, a la población en general. Es decir, mexicanos y extranjeros.

Esta disposición del Gobierno Municipal, se empezó a aplicar en la presente semana, por lo que el Ayuntamiento de Tapachula desplego personal de Servicios Públicos, así como elementos de la Policía Municipal, quienes estuvieron exhortando a la población a que evitara sentarse en las diferentes áreas de dicho parque.

Las autoridades municipales también mandaron a colocar rótulos y señalamientos en diferentes puntos del espacio recreativo, que en teoría es para que la población llegue a descansar y a recrearse.

Esta situación ha desatado una marcada inconformidad social entre las familias tapachultecas, quienes han calificado esta medida como una violación a sus derechos como ciudadanos.

Así como los comerciantes y empresarios de la zona, manifestaron que esta medida les afecta, ya que no dejar que los ciudadanos tapachultecos y de la región Soconusco lleguen a visitar este espacio y se sienten a descansar un rato, alejara aun más a sus clientes, y eso representa pérdidas económicas.



1 de 3

Aclararon que no están en contra de que se ponga orden, al contrario, es importante que se cuide el parque, evitando de que se tire basura y se ensucie, pero imponer la medida de prohibir que la población en general se siente en el espacio público “es extremo y equivocado”.*MEDIDA RACISTA: MIGRANTESPor otra parte, grupos de migrantes de diversas nacionalidades que han llegado a esta ciudad, y acuden al parque central Miguel Hidalgo, debido a que no tienen en donde esperar la respuesta a sus trámites migratorios, calificaron la disposición de las autoridades municipales “como racista y discriminatoria”, al no dejarlos descansar en este espacio público.Según ellos, no están infringiendo ninguna ley en nuestro país. Únicamente están llegando a descansar.Así como denunciaron que los empleados municipales no tienen por qué estarlos intimidando y hostigando.Debido a esta situación, solicitarán el apoyo de defensores de los derechos humanos en esta región fronteriza. EL ORBE/Mesa de Redacción.