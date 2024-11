Transportistas Denuncian Robos y Asaltos en la “Ruta del Café”

*Debido a las Pésimas Condiciones de la Carretera.

Tapachula, Chiapas 12 de Agosto de 2024.- Casi siempre la zona media alta del municipio de Tapachula ha estado olvidada, pero no al grado como está ahora, la llamada carretera que conduce a la «Ruta del Café», que debido a sus condiciones, los amantes de lo ajeno aprovechan para comerte sus fechorías.

Lo anterior fue dado a conocer por los transportistas, quienes todos los días tienen que transitar por la carretera que va de Tapachula rumbo a Nueva Alemania, pero lo hacen con muchas dificultades ya que ese camino está pésimo, intransitable, lleno de hoyancos por todos lados.

En entrevista con el rotativo El Orbe, los transportistas, en voz del señor Carlos Ruiz Gálvez, opina que es una vergüenza que dicho camino sea parte de la llamada “Ruta del Café”, porque no es posible que se les dé este deprimente aspecto a los turistas que se animan a visitar esa área.

Aceptaron que las autoridades arreglaron una parte solamente, de Tapachula hacia Chapultepec, pero el resto hasta Nueva Alemania, no sirve. Incluso, dijeron, el tramo que supuestamente fue arreglado, ya está otra vez, lleno de hoyancos.

Los transportistas señalaron que debido al mal estado de esa carretera, las descomposturas de los vehículos están a la orden del día. Lo peor, dijeron, es que las refacciones cada día están carísimas y eso afecta en grande su economía.

De igual forma, como consecuencia del tránsito lento de los vehículos por los grandes baches, la delincuencia aprovecha y comete sus fechorías a plena luz del día. A eso se debe, también, que muchos habitantes de esa zona prefieran no salir de sus casas para no ser desvalijados durante el trayecto.

Agregó que debido a esta situación es necesario la presencia de los diversos cuerpos policíacos, en esta zona, haciendo rondines tanto de día como de noche, para evitar atracos a la población que a diario transita por esta vía de comunicación. EL ORBE/Nelson Bautista