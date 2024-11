Pacientes con Dengue Consumen Agua de Coco Para Recuperar Plaquetas

* La Fruta Tropical es Rica en Vitaminas.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto del 2024.- Debido al alarmante contagio de Dengue entre la población de la Costa de Chiapas, en esta temporada de lluvias, los familiares de pacientes diagnosticados con dengue, ya sea clásico o hemorrágico, están recurriendo al consumo del agua de coco para la recuperación de plaquetas.

Lo anterior fue dado a conocer por Ramón de Jesús Chirino Hernández, quien dijo ser testigo de lo benéfico que puede ser el consumir el agua de esta fruta, la cual se da en abundancia en esta región costeña del Pacífico Mexicano.

Narró que hace unos meses, su pequeño nieto Emanuel, sufrió de dengue clásico, y ante la desesperación para que el menor recuperara su salud unos conocidos les dieron la idea para que consumiera agua de coco. El resultado dijo “fue extraordinario gracias a Dios, ya que las plaquetas del menor se recuperaron de manera pronta y favorable.

“Al paciente de dengue constantemente se le tiene que hacer los estudios de sangre para ver en qué estado van las plaquetas, y ahí íbamos viendo constantemente que las plaquetas iban tendiendo a subir, a subir, y sí, el agua de coco nosotros tenemos la certeza de que fue el agua de coco que nos ayudó a levantar las plaquetas”, expuso.

Todos los días a su pequeño nieto, quien padecía dengue, le dieron a consumir el agua de un coco, diario, por una semana, lo cual les dio resultados muy positivos.

Cuestionado sobre si le dijeron al médico que lo trataba, que estuvo consumiendo el menor, manifestó que no, que eso fue una decisión de la familia.

En su experiencia, reconoció que la enfermedad del Dengue es muy difícil pues no existe ninguna cura, no hay medicamentos para tratarlo, y los médicos lo único que recetan a los pacientes es paracetamol, ningún otro medicamento, y mantener hidratado al paciente, por lo que ellos decidieron hidratarlo con agua de coco. EL ORBE/ JC