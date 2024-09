Pérdidas Económicas a Automovilistas Causan Incontables Baches en Tapachula

*Generan Gastos no Contemplados.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre del 2024.- Millonarias pérdidas económicas a automovilistas, incluyendo el transporte público, ha provocado el exceso de baches en distintas Calles y Avenidas de la Ciudad de Tapachula; ya que el Gobierno Municipal que aun encabeza la edil sustituta Pánfila Gladiola Soto, se ha desentendido por completo del mantenimiento en la infraestructura urbana.

Estos datos han sido corroborados a través de los talleres mecánicos de la Ciudad, en donde ofrecen mantenimiento general en los sistemas de suspensión y llantas,quienes haciendo un balance con años anteriores, aseguran que “los desperfectos en vehículos se ha incrementado en un 90%” en las últimas semanas.

Jeziel Rueda Victorio, gerente de un local de autoservicios en esta localidad, reveló que el principal tema que comentan sus clientes es que existen muchos baches en la Ciudad, y las unidades vehiculares, tanto privadas como del transporte público, se ven afectadas en los sistemas de suspensión y llantas.



1 de 3

“Se han quejado mucho, ahorita con tanta lluvia no se percatan dónde está el bache y pues prácticamente están cayendo en cada bache que se encuentran y están dañando sus llantas”, explicó.Cuestionado sobre los costos que tienen que desembolsar los dueños de vehículos para realizar reparaciones, dijo que lo principal son los daños en la suspensión y las llantas, por lo que los costos pueden ir desde los 900 hasta los 4 mil o 5 mil Pesos. Recurso económico que en la mayoría de los casos no tiene disponible el cliente.Apuntó que con el tema de las lluvias, los baches no son perceptibles en las vialidades por lo que la recomendación a los automovilistas es manejar con mayor precaución.A diario son cientos de vehículos los que resultan averiados en esta Ciudad después de haber caído en los baches, por lo que se calcula que las pérdidas económicas son millonarias por parte de los automovilistas, todo gracias a la negligencia de las autoridades municipales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.