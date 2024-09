En Riesgo la Producción de Miel por Cambio Climático

*Apicultores Denuncian Venta de Miel “Pirata”.

Tapachula, Chiapas 17 de Septiembre del 2024.- La producción de miel a nivel mundial se ve amenazada debido al cambio climático en nuestro planeta, en donde las floraciones en ocasiones se atrasan o se adelanta, y eso afecta el rendimiento, además de que la población de abejas también ha disminuido y ha enfermado.

Lo anterior fue dado a conocer por la Médico Veterinaria, Asela Barrera López propietaria de una empresa de miel, quien explicó que otros de los factores que afecta la producción de este producto, es la comercialización, ya que su precio ha disminuido, debido a que en el mercado hay mucho producto, pero de dudosa procedencia.

Cuestionada sobre la producción de miel en la región del Soconusco, manifestó que la problemática es generalizada, porque aquí hay floración que inicia en Octubre, y el primer corte de miel es en Diciembre, sin embargo hay floración que se adelanta, y en la mayoría de los casos no se está preparado y no se aprovecha esa floración. O al revés, llueve mucho y tira la flor.

“Nosotros producimos una media de producción de 25 kilos por colmena, que es lo que está más o menos aquí en Chiapas al año, no te puedo decir una cifra total, porque no estoy enterada del ciclo pasado, cuánto se produjo en Chiapas, pero estamos en una media de 25 kg por colmena y es un poco bajo”, comentó.

Asela Barrera López manifestó que para mejorar la producción de miel se requiere también de más tecnología, capacitación para los apicultores, se tienen que actualizar, mejorar el manejo de la colmena, así como reconoció que otra problemática es el uso excesivo de agroquímicos en el sector agrícola.

La también empresaria de esta región manifestó que están desilusionados por los bajos precios de la miel, sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de la producción se exporta, hay muy poco consumo nacional. Sin embargo, los precios en el extranjero están muy bajos, y ronda en los 35 pesos por kilo de miel, por lo que consideró importante incentivar el consumo nacional. EL ORBE/ JC.