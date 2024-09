Falta de Estacionamiento Aleja a Consumidores del Centro de Tapachula

*Piden Nuevamente la Implementación de Parquímetros.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2024.- La falta de estacionamiento para vehículos en el centro de la Ciudad de Tapachula es un problema serio que se registra desde hace varios años, y aunque ha habido peticiones para que se resuelva, nadie se preocupa por darle una solución.

En entrevista con Periódico EL ORBE, así lo dio a conocer el MVZ Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal, quien aseguró que una solución sería que el Ayuntamiento implementara la instalación de parquímetros.

De 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche no hay donde estacionarse en el centro, debido a que todos los directivos y empleados de tiendas departamentales grandes y algunos bancos, van a trabajar y dejan estacionados sus autos todo el día, señaló.

Uno de los motivos que alejó a los tapachultecos del centro de la Ciudad para ir de compras, es porque no hay dónde estacionarse, dijo, y eso ha contribuido a que el comercio establecido en el centro haya decaído en cuanto a sus ventas, viniéndose para abajo la derrama económica.

Explicó que durante otras administraciones municipales, ya hubo parquímetros en el centro de la Ciudad y funcionaron muy bien.

Lamentablemente los quitaron sin saber los motivos, no obstante que dejaban ingresos a las arcas del Ayuntamiento.

Esta misma falta de estacionamientos en el centro de la Ciudad, es lo que ha inhibido la llegada de turistas guatemaltecos, porque llegan y no encuentran dónde dejar sus vehículos, por lo que prefieren ir a las plazas que se encuentran al sur de la Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista