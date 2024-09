Extranjeros Desplazan Mano de Obra Mexicana en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre del 2024.- La mano de obra extranjera sigue desplazando a la mano de obra mexicana en el ramo de la construcción, ya que es más barata y sin compromisos de cumplir con prestaciones sociales, les pagan una miseria, sometidos a largas jornada laborales, denunció Teodoro Vázquez Castillo, Secretario General de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del Estado de Chiapas.

Derivado de esta situación ya no se ven albañiles mexicanos en las obras que realizan las autoridades de todos los niveles de gobierno, dijo, porque las constructoras no son obligadas a contratar mano de obra local para que esa derrama económica se quede aquí.

Las afectaciones, dijo, son “del 80%”, lo que obliga a los trabajadores de la construcción de Tapachula y la región soconusco a migrar a EU o a otros Estados del país.

El dirigente sindical manifestó que es una situación que preocupa, porque la mano de obra mexicana está atravesando una situación muy difícil, ante la llegada de miles de extranjeros a esta región fronteriza, en donde a diario llegan más migrantes. Sobre todo, a Tapachula.

“Los migrantes tienen necesidades pero nosotros no estamos en la gloria, tenemos necesidades, no hay trabajo, y eso es responsabilidad de las autoridades porque no exigen a las constructoras que contraten mano de obra local”, denunció.



Antes, las empresas, para realizar obra pública o privada, acudían a los sindicatos para firmar los contratos, les daban obras del gobierno, obras particulares, sin embargo, en la actualidad las autoridades no los toman en cuenta.Esto, debido a que los mismos funcionarios y las autoridades tienen sus constructoras, y buscan gente a la que le puedan pagar sueldos miserables, sin prestaciones, por eso en esta zona fronteriza solo contratan a los extranjeros en las obras que se realizan.Teodoro Vázquez Castillo señaló que un ejemplo de lo que comenta, es lo sucedido el pasado 11 de septiembre en la obra del puente a desnivel, que se construye sobre la 17 Calle Poniente en Tapachula, en donde dos trabajadores migrantes sufrieron un accidente, y la constructora no se hizo responsable de la situación.Esto desnuda la realidad que se vive, porque las mismas autoridades permiten que los extranjeros trabajen sin tener seguridad social. Eso sí, si fuera una obra particular, hubieran cobrado millones der Pesos en multas.Agregó que ahora ya ni a emplazar a huelgan pueden como sindicato, ya que las mismas autoridades les ponen muchas trabas con la nueva reforma laboral, en donde los sindicatos tienen que tener asegurados a sus trabajadores, lo cual es contradictorio, porque ni trabajo hay. EL ORBE/ JC