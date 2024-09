Luis Armando Melgar Urge a Frenar la Contaminación de Ríos y Lagos en Chiapas

*“Sin Agua no hay Nada”, Afirmó.

Ciudad de México; 30 de Septiembre de 2024.- “Desde hace muchos años, la contaminación de ríos, arroyos, riachuelos y manantiales de Chiapas es muy grave y lamentablemente cada día aumenta más”, señaló el Senador Luis Armando Melgar, destacando que sólo una tercera parte de estos elementos vitales presentan buen estado en cuanto a la calidad del agua.

Melgar, indicó que según datos oficiales, en los últimos años mucho se ha hecho para frenar este daño; sin embargo se registra que al menos 7 de cada 10 ríos, lagunas o lagos están contaminados, cambiando poco a poco de color y con olores insoportables asociados a las descargas de aguas residuales en diversas regiones del Estado.

“A pesar de que Chiapas cuenta con el treinta por ciento del agua del país, la situación se ha tornado crítica principalmente en zonas rurales; no es justo que seamos un territorio rico en agua y nuestra gente no tenga acceso a este recurso vital por temas de contaminación, ya no podemos seguir permitiendo que esto suceda, Chiapas no puede esperar más” puntualizó.

Se precisó, que la mayoría de los desagües de aguas negras de las viviendas asentadas en las márgenes de los afluentes van a parar a los ríos, además se han detectado frecuentemente tiraderos clandestinos de basura, lo cual agrava aún más este problema.

El legislador tapachulteco, destacó que el cuidado del agua debe ser prioridad para el desarrollo social y económico de Chiapas pues sin agua no hay nada. Por ello la importancia del plan ambiental en la nueva era, el cual motiva a tomar conciencia y echar a andar acciones inmediatas para rescatar el agua de los chiapanecos. Boletín Oficial