Vamos a Hacer Historia Para Bien en Tapachula: Yamil Melgar

* Amena Plática con Enrique Zamora Morlet, Coordinador de EL ORBE.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2024.- En una amena plática y charla con el Coordinador General del Periódico EL ORBE, Enrique Zamora Morlet, el Presidente Municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoce que siente el compromiso moral de no fallarle a los tapachultecos, así como dio a conocer su amplia trayectoria laboral, lo cual denota “capacidad y experiencia” en el servicio público.

Al ser cuestionado sobre su historia política y su trayectoria laboral, el Edil inició diciendo a los seguidores de EL ORBE en las redes sociales, que es abogado de profesión, y posteriormente hizo una Maestría en Administración Pública.

“Cuando estuve estudiando la carrera de derecho, tuvo la oportunidad de estar trabajando en diferentes despachos de abogados, en diferentes ramas, civil, mercantil, y durante los cinco años que estuve estudiando, trabajé en cinco despachos”, comentó.

Reveló que cuando empieza la Maestría en Administración Pública, ingresó a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en México y desde ahí empieza a laboral en diferentes áreas.

Recordó que la Secretaría de Hacienda está dividida en tres grandes Subsecretarías, la de Ingresos, la de Egresos y la del Ramo. “La del ramo que es la que a mí me tocó iniciar, es la que prácticamente regula la banca pública, la banca privada, pero además está el financiamiento de los proyectos estratégicos, que en muchos casos tenía que ver con PEMEX, CFE, entre otras cosas. Ahí estuve prácticamente seis años”, recordó.

Como buen tapachulteco, inquieto, acostumbrado al terruño, Yamil manifiesta que tomó la decisión de regresar a vivir a Tapachula y se preparó para ser Notario Público, Notario Adjunto, en la Notaría de su señor padre, la No. 56, en donde estuvo ejerciendo dos años.

Posteriormente recibió la invitación para ser el Delegado de la Secretaría del Trabajo en Chiapas, en donde laboró seis años.

En seguida lo invitan a ser el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, cuatro años, luego seis meses en el Estado de Tlaxcala, y en el Estado de Puebla, en donde concretó los seis años.

Al iniciar el presente sexenio en Chiapas, el Gobernador Rutilio Escandón lo invita a formar parte de su Gabinete y se incorporó como Secretario de Economía, en donde se desempeñó casi tres años, posteriormente pidió licencia para buscar la candidatura de Diputado local por Tapachula, la cual logró con creces, y fue el Coordinador de la bancada de Morena y Presidente del Congreso casi tres años, además Presidente de la Junta de Coordinación Política. En la actualidad, Presidente Municipal de Tapachula.

Cuestionado sobre esa responsabilidad de llevar el apellido Melgar, en donde también se habla de su señor padre, el Expresidente Municipal de Tapachula, Antonio Melgar Aranda, reconoció que siente una extrema responsabilidad y también presión.

“Vamos a hacer historia para bien, me toca ser hijo de un expresidente municipal, asumir este alto cargo, que para mí es el de mayor sentido de responsabilidad, y que la verdad me encuentro con un gran legado, basado en trabajo, en la honestidad y sencillez que mi padre dejó durante tanto tiempo, no solo en la función pública, sino en toda su trayectoria como notario, la verdad la gente lo sigue recordando gratamente; es una gran carga en el buen sentido, porque me siento con la obligación moral de no fallar, cuando uno ya carga este apellido, y yo tengo hijas, y cuando sean grandes también van a querer hablar y oír de su padre, es una responsabilidad, y un gran reto hacer historia para bien en Tapachula”, destaca.

En la charla, Enrique Zamora Morlet pide un último mensaje para los deportistas tapachultecos, y el edil Yamil Melgar asegura que su administración será aliada del deporte, con una gran agenda con las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, para poder identificar a los alumnos que son muy buenos para los deportes. Además de identificarlos en las diferentes ligas que hay, en cada uno de los centros deportivos existentes en Tapachula.

Se comprometió también a rehabilitar todos los centros deportivos de la Ciudad, para que los jóvenes después de asistir a la escuela, vayan a los centros deportivos.

Preguntas Rápidas.

1.- ¿Coca Cola o agua? R: Agua

2.- ¿Atletismo o Futbol? R: Atletismo

3.- ¿Diputado Local o Presidente Municipal? R: Presidente Municipal.