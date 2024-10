“Se les Olvidó” Reparar Drenaje a la Pasada Administración Municipal

* En la 1ª Avenida Norte Entre Central y 3ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2024.- La administración municipal pasada en Tapachula, que encabezó la Presidenta Sustituta, Pánfila Gladiola Soto, realizó mal los trabajos de reparación de la 1ª Avenida Norte entre Central y 3ª Calle Oriente de esta Ciudad, ya que revistieron la vialidad con asfalto, mejor conocido como “chapopote”, pero se les olvidó reparar la red de drenaje.

Debido a esta situación, vecinos del lugar piden al Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado, audite e investigue la realización de esta obra, ya que, a decir de los afectados, se hizo al vapor, solamente para comprobar recursos municipales.

Los denunciantes señalaron que, de manera frecuente, sobre todo cuando llueve, de los registros de los drenajes brotan aguas negras pestilentes e insoportables, contaminando toda la zona.



Claudia Cruz, vecina de esta zona de la Ciudad, señaló que esta calle antes era de concreto hidráulico, de cemento, y no tenía muchos desperfectos, sin embargo, en las ultimas semanas de la administración municipal pasada se hizo la “supuesta reparación” y revistieron la calle con chapopote.“Hay molestia por lo mismo, que supuestamente arreglaron para que quedara bien, pero no fue así, fue nada más un tapón de ojo, pues quedó peor”, apuntó.Por otra parte, Jaime Enrique, también vecino de la zona, denunció que el problema principal que están viviendo los vecinos del lugar es el escurrimiento del drenaje, sobre todo cuando llueve.Derivado de esta situación, dijo que regularmente siempre llega el personal de la supuesta constructora que hizo la obra, pero no logran reparar la problemática.A su criterio consideró que revestir varios tramos de la Primera Avenida Norte con asfalto o chapopote, fue un error.Primero se debió reparar el drenaje y posteriormente aplicar cemento, concreto hidráulico, ya que el asfalto no aguanta, no tiene durabilidad debido a las condiciones climáticas que se tienen en la zona. Agregó que está calle no tardará mucho en agrietarse. EL ORBE/ Mesa de Redacción