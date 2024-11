Exigen que Cuerpos de Seguridad no Extorsionen a Visitantes

* Para que se Pueda Generar una Mayor Derrama Económica.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2024.- Del 15 al 18 de Noviembre del presente año se tiene prácticamente todo listo para que se lleve a cabo el programa comercial de promociones denominado “El Buen Fin”; por lo que comerciantes y empresarios de Tapachula están exigiendo a las autoridades, que corporaciones policiacas no extorsionen a los visitantes y turistas extranjeros procedente de Guatemala y Centroamérica.

En entrevista sobre este tema, Hernán Betanzos Díaz, expresidente de CANACO Servitur Tapachula, destacó que el sector comercial de Tapachula y la región del Soconusco ha sostenido reuniones de trabajo con autoridades de los tres niveles de Gobierno, en donde se ha pedido el apoyo para que se proteja y cuide a los visitantes y turistas del vecino país, que año con año vienen a aprovechar las promociones de los prestadores de servicio y el comercio en general en la zona.

“El objetivo es que todo el mundo venga con confianza a comprar, para que también las autoridades tengan muy vigiladas a las personas que se puedan prestar a la corrupción, y no permitan que esa derrama económica se lleve a cabo”, subrayó.

El también empresario de esta región consideró que este programa de promoción es una bocanada de aire fresco para todos los prestadores de servicio y el comercio en general. En donde cada año se han ido incrementando la derrama económica, por lo que esperan que, en esta 14ª edición del Buen Fin, no sea la excepción.

Agregó que a nivel nacional el año pasado se estimó que se tuvo una derrama económica superior a los 150 mil millones de Pesos, en el fin de semana más importante de México. EL ORBE/ JC