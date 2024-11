Estalla Conflicto en la Prepa 4 Debido a un Presunto Desfalco

* Padres de Familia Piden Exigen la Destitución del Director.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2024.- Una vez más el recurso económico que se maneja en las escuelas genera problemas en un centro educativo. En esta ocasión se trata de la Preparatoria No. 4, en la cual padres de familia acusan al Director de la institución de la falta de comprobación y presuntos desvío del dinero.

Debido a esta situación, las manifestaciones no se han hecho esperar, en donde los padres de familia inconformes acusan al director, Ricardo “N”, de cometer supuestas irregularidades.

Lamentablemente este tipo de problemas son muy recurrentes cada año, pues directivos de esta institución son acusados de no informar en qué se gastan el dinero que, supuestamente, serían invertidos en mejoras para este plantel educativo.



Según María del Sol Téllez Flores, presidenta del Comité de Padres de Familia, la comunidad escolar está molesta debido a un presunto desfalco que supera los 2 millones de Pesos, dinero que estaba destinado a mejorar las condiciones de la escuela, pero cuyo destino sigue sin esclarecerse.“Estamos cansados de que sigan saqueando esta escuela, que es muy bonita. El Director, que lleva dos años en el cargo, junto con Comités anteriores, han saqueado los recursos. El gobierno destinó 1 millón 400 mil pesos para el centro de cómputo, pero él fue quien compró el equipo y se gastaron 25 mil pesos de los recursos de los padres de familia cuando no debió haberse tocado ese dinero. Y esas computadoras no sirven”, denunció Téllez Flores.Los padres exigen un informe detallado sobre el uso de los fondos. Además, denuncian que al inicio del semestre, el Director realizó cobros de inscripción sin consultar al Comité de Padres y sin reportar el monto total recaudado, que presumen asciende a más de un millón de Pesos.Otro de los señalamientos contra el directivo de dicha institución es la presunta utilización de recursos escolares para otorgar préstamos personales a docentes y personal administrativo. También se ha criticado el presunto uso de fondos públicos para pagos de gasolina de su vehículo y desayunos con montos excesivos, lo que ha generado indignación en la comunidad escolar.A simple vista, también se puede constatar las malas condiciones en las que los estudiantes reciben clases.Debito a todo lo anterior, los padres de familia de esta institución piden la intervención de las autoridades educativas, antes de que este problema suba de tono. EL ORBE/Mesa de Redacción