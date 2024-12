Personas con Discapacidad Siguen Siendo Discriminados en el Transporte Colectivo

*Les Niegan el Servicio o no les Cobran la Cuota del 50% en el Pasaje.

Tapachula, Chiapas; 3 de Diciembre del 2024.- Las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas en diferentes aspectos y formas,sobre todo, en el transporte público, en donde los choferes no prestan el servicio o no respetan la cuota del 50% que deben de pagar las personas con discapacidad.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Presidente de la Asociación “Caminando por una Esperanza de Vida”, Omar Salomón Morales Aguilar quien lamentó que todavía no existe inclusión en la sociedad por parte de este grupo minoritario de la población. Por lo que dijo es importante que como sociedad y gobierno se voltee a ver a las personas con discapacidad, y no sean discriminados en el ámbito laboral, en lo deportivo, en lo político, a pesar de que tienen la capacidad para poder desenvolverse.

Entrevistado en el marco de un evento con motivo del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” en Tapachula, destacó que ha tenido experiencias desafortunadas, sobre todo en el sector transporte, en donde los choferes no le quieren brindar el servicio a las personas con discapacidad, así como no les respetan la tarifa del 50%.

Lamentó que en algunos casos se tengan que interponer quejas y denuncias ante instancias como Tránsito del Estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo cual consideró innecesario si en realidad existiera una cultura de atención a las personas con discapacidad, por parte de los concesionarios, como los choferes.

“Hace unos meses pusieron su reglamento, en el que dice, que el costo del pasaje es de 10 pesos, y se había establecido que las personas con discapacidad y tercera edad, se paga 5 pesos, actualmente ellos no lo reconocen. Te piden o te exigen en algunos casos, la credencial, cuando es obvio que las personas tienen una discapacidad”, comentó.

El Presidente de la Asociación “Caminando por una Esperanza de Vida” considero que se deben aplicar las leyes que existen, porque como sociedad nos hace falta mucho por avanzar, en donde las autoridades y el sector privado deben de visibilizar a las personas con discapacidad. Para que se den cuenta que las personas con discapacidad pueden estar en el sector público y en el privado. EL ORBE/ JC