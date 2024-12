La UNACH Quedará sin Deudas y Renovada en Todos los Rubros: REC

El Gobernador asistió al informe de Actividades de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió al informe de Actividades de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde destacó que es satisfactorio constatar que hoy la máxima casa de estudios es una institución educativa renovada y sólida en los diferentes rubros, sin deudas ni problemas financieros y con una gran presencia debido a los altos estándares de calidad académica que se brinda a la juventud chiapaneca.

Subrayó que, al inicio de este gobierno en 2018, la Universidad Autónoma de Chiapas tenía muchas deudas y el poco presupuesto que manejaba estaba tan comprometido que impedía el funcionamiento correcto en muchas áreas académicas y administrativas, pero gracias al trabajo responsable, comprometido y en colaboración que se estableció con las autoridades universitarias se logró acabar con esta problemática y sanear las finanzas.

“Me siento contento porque se sanearon las deudas que se tenían en la Unach. Podemos decir que estamos a mano y que hemos puesto las bases para que la Universidad siga creciendo. Estoy feliz de estar con ustedes para enaltecer los logros y recalcar que, hasta el último día de mi gobierno, invertiremos en educación y recorreremos la entidad porque puedo caminar con la frente en alto y dar gracias al pueblo por la confianza que me otorgaron para dirigir los destinos de Chiapas”, apuntó.

Escandón Cadenas sostuvo que la Unach seguirá creciendo porque ya no va a tener tantas limitaciones para el óptimo funcionamiento, gracias al esfuerzo conjunto que también ha llevado a cabo el personal académico, directivo, administrativo y autoridades universitarias, lideradas por el rector Carlos Natarén Nandayapa, para superar este duro desafío financiero, “por lo tanto, como resultado del trabajo de todas y todos, podemos decir: misión cumplida”.



“Felicito a la Honorable Junta de Gobierno de la Unach porque no se equivocó al nombrar Carlos Faustino Natarén al frente de la Rectoría. Imagínense que los más de cinco mil millones de pesos extraordinarios asignados a la Unach hubieran caído en manos irresponsables; pero eso no sucedió porque podemos ver que el recurso que confiamos a la Rectoría llegó a su verdadero destino, con el pago de deudas y el fortalecimiento administrativo y de todo lo que se requería para garantizar una educación digna, de calidad e igualitaria”, expresó.Al presentar su informe de actividades, el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa expuso el trabajo responsable y comprometido de esta institución educativa y los logros que han permitido formar generaciones de jóvenes con talento, liderazgo y visión que contribuirán al bienestar de la sociedad chiapaneca.Dio a conocer que durante este periodo se identificaron los desafíos en materia académica y se atendieron las prioridades más importantes de la comunidad universitaria; se actualizaron e impulsaron modelos educativos con base a la nueva escuela mexicana, creando una política institucional de inclusión social y distintos proyectos que dieron pie a que las y los estudiantes descubrieran sus talentos y desarrollaran habilidades.En este marco, el rector de la Unach expresó su gratitud al gobernador Rutilio Escandón por el respaldo que ha brindado a esta casa de estudios, pues esto, dijo, permitió fortalecer no sólo la infraestructura física de todas las escuelas y facultades sino también alcanzar la formación integral de las y los estudiantes, ampliar la matrícula estudiantil, fomentar eventos culturales, sociales y deportivos, así como pagar deudas. Boletín Oficial